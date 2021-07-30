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СМИ: Венгер может стать у руля сборной, дошедшей до ¼ финала ЕВРО

Общие новости
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Арсен вышел из тени?

СМИ: Венгер может стать у руля сборной, дошедшей до ¼ финала ЕВРО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вполне возможно, что французский специалист Арсен Венгер близок к возвращению к работе. Бывший тренер "Монако" и лондонского "Арсенала" ведет переговоры со Швейцарской ассоциацией футбола – об этом сообщают британские газеты The Sun и Daily Mail.

По информации источников, 71-летний француз заменит на посту Владимира Петковича, который на днях возглавил "Бордо". Перед Венгером точно будет стоять задача квалифицироваться на чемпионат мира-2022.

Интересно, что швейцарские футбольные чиновники пытались пригласить Венгера еще 26 лет назад, когда Арсен работал в Японии, однако тренер не захотел покидать "Страну восходящего солнца".

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В статье: Швейцария Арсен Венгер
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Источник:
Sky Sports

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