Суперлига жива: суд обязал УЕФА прекратить предпринимать меры против учредителей
Суперлига заручилась поддержкой мадридского суда
Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен
Сегодня Суперлига выпустила пресс-релиз, в котором подчеркнула решение Мадридского суда, обязывающее УЕФА прекратить предпринимать меры против учредителей организации.
“Наш долг – решать проблемы в футболе”.
Заявление состоит из четырех абзацев. В первых двух разъясняется решение мадридского суда, которое обязывает УЕФА прекратить дисциплинарные разбирательства против всех клубов, изначально стоящих у истоков Суперлиги. Это означает, что штрафов в адрес клубов последовать не может.
Также сообщается, что это дело, как и факт монополии УЕФА в европейском футболе будет рассмотрено в Европейском суде.
Во втором и третьем абзаце пресс-релиза идет речь о вреде, который УЕФА оказывает европейскому футболу.
“Наш долг - решать серьезные проблемы, стоящие перед футболом. УЕФА зарекомендовал себя как законодатель, эксклюзивный оператор и единственный признанный обладатель прав на европейские соревнования, и их организацию. Эта монополистическая и конфликтная позиция наносит ущерб футболу и его конкуренции в нем”.
“Как наглядно продемонстрировано, финансовый контроль неадекватен и применяется ненадлежащим образом. Клубы, участвующие в европейских соревнованиях, должны принимать гарантированное участие в руководстве этими соревнованиями.” – заявила Суперлига.
Хоть скандальная организация и просуществовала в первозданном виде недолго, похоже что вопрос не закрыт. В ближайшее время станет ясно, каков вес постановления мадридского суда, и если его решения будут поддержаны в Европе, восстановление проекта Суперлиги станет делом нескольких месяцев.
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