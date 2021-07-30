  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Суперлига жива: суд обязал УЕФА прекратить предпринимать меры против учредителей

Общие новости
Обновлено
(5 голосов)

Суперлига заручилась поддержкой мадридского суда

Суперлига жива: суд обязал УЕФА прекратить предпринимать меры против учредителей

Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен

Новина українською

Сегодня Суперлига выпустила пресс-релиз, в котором подчеркнула решение Мадридского суда, обязывающее УЕФА прекратить предпринимать меры против учредителей организации.

“Наш долг – решать проблемы в футболе”.

Заявление состоит из четырех абзацев. В первых двух разъясняется решение мадридского суда, которое обязывает УЕФА прекратить дисциплинарные разбирательства против всех клубов, изначально стоящих у истоков Суперлиги. Это означает, что штрафов в адрес клубов последовать не может.

Также сообщается, что это дело, как и факт монополии УЕФА в европейском футболе будет рассмотрено в Европейском суде.

Во втором и третьем абзаце пресс-релиза идет речь о вреде, который УЕФА оказывает европейскому футболу.

“Наш долг - решать серьезные проблемы, стоящие перед футболом. УЕФА зарекомендовал себя как законодатель, эксклюзивный оператор и единственный признанный обладатель прав на европейские соревнования, и их организацию. Эта монополистическая и конфликтная позиция наносит ущерб футболу и его конкуренции в нем”.

“Как наглядно продемонстрировано, финансовый контроль неадекватен и применяется ненадлежащим образом. Клубы, участвующие в европейских соревнованиях, должны принимать гарантированное участие в руководстве этими соревнованиями.” – заявила Суперлига.

Читайте такжеЧеферин: В Юве, Барсе и Реале говорят, что Суперлига еще существует, а через 2 дня подают заявку на участие в ЛЧ

Хоть скандальная организация и просуществовала в первозданном виде недолго, похоже что вопрос не закрыт. В ближайшее время станет ясно, каков вес постановления мадридского суда, и если его решения будут поддержаны в Европе, восстановление проекта Суперлиги станет делом нескольких месяцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Флорентино Перес Барселона Реал (Мадрид) Суперлига
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Хиденг (Днепр)
30.07.2021 в 22:33
Бред! Уефе, совместно с фифой, надо патентов нафигачить по-быстрому - и пусть Перец с Аньелли на асфальте тыкву гоняют в стрингах! И никто не запретит!
Ответить
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.07.2021 в 22:29
Дави продажную уефа . Газпромовское бабло должно быть отобрано
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
30.07.2021 в 22:12
Сколько же тонн завезли в тот суд?
Ответить
0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
30.07.2021 в 22:12
Як на мене, суд Мадриду вийшов за межі своєї юрисдикції, оскільки УЄФА міжнародна організація, а не іспанська. А тому УЄФА вправі не виконувати це рішення. Більше того за такі фокуси не тільки окремі клуби, а навіть федерація футболу в Іспанії може бути виключена з УЄФА.
Ответить
+2
0
Cerega15 (Kherson)
30.07.2021 в 22:34
Не думаю, что адвокаты клубов идиоты, скорее всего они не могут обратиться в европейский суд напрямую, сейчас выиграли заседание суда низшей инстанции, затем пойдут дальше.
Ответить
0
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
30.07.2021 в 22:08
Да здраствуєт мадрідскій суд.самий гуманний суд в міре.
Ответить
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
30.07.2021 в 21:53
А разве суд имеет право вмешеваться в спорт.А Завтра суд какой решить что Реал лучший клуб мира.и что принемать это
Ответить
+4
-2
royalstas (Вінниця)
30.07.2021 в 22:16
Це ж не про спорт а про організацію як УЄФА чи ФІФА. Які по факту мають монополію. Але як би то не було вони розвивають футбол та нормалізують відносини між клубами і грацями.
Ответить
+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.07.2021 в 22:30
Сепарскому дблу- крысчанину не понять :)
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
30.07.2021 в 21:50
одно понятно точно. Если эту аферу провернут, матчи сборных потеряют всю свою статусность. Будет такая же анархия, как в хоккее и баскетболе. Есть сверхбогатые, ЗАКРЫТЫЕ лиги, из которых лучшие игроки не будут ездить играть за свои сборные. В принципе клубные турниры , как жили, так и будут жить, просто богатые будут косить денег еще больше, а вот сборные умрут. Будут играть полу-четвертые составы
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...