73-летний Дик Адвокат возобновил карьеру и принял сборную Ирака
Еще поработает
Известный голландский тренер Дик Адвокат возобновил карьеру и возглавил сборную Ирака.
Последний два сезона специалист работал с "Фейеноордом".
Ранее сообщалось, что матч прошлого сезона чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" — "Утрехт" (2:0)
Адвокат в прошлом тренировал сборную Нидерландов, Бельгии и Южной Кореи, а также "ПСВ", "Рейнджерс" и "Сандерленд". С "Зенитом" он выиграл Кубок УЕФА.
الهولندي ديك ادفوكات مدربا لمنتخبنا الوطني #بالتوفيق لمنتخبنا والمدرب الجديد pic.twitter.com/8snpAyIZbL— معرض الكرة العراقية (@iraqfpg) July 31, 2021
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УПЛ. Минай - Александрия 1:0. Эффект перезагрузки
- Селезнев получил желтую карточку за конфликт в подтрибунном помещении
- Свитолина вытащила мертвый матч и завоевала бронзу Олимпиады 2020
- Гол имени Тофика Бахрамова. Юбилей, возможно, самого неоднозначного события в истории футбола
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...