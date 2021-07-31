73-летний Дик Адвокат возобновил карьеру и принял сборную Ирака

Известный голландский тренер Дик Адвокат возобновил карьеру и возглавил сборную Ирака.

Последний два сезона специалист работал с "Фейеноордом".

Ранее сообщалось, что матч прошлого сезона чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" — "Утрехт" (2:0) стал последним в карьере Адвоката . Однако 73-летний специалист решил возобновить карьеру.

Адвокат в прошлом тренировал сборную Нидерландов, Бельгии и Южной Кореи, а также "ПСВ", "Рейнджерс" и "Сандерленд". С "Зенитом" он выиграл Кубок УЕФА.