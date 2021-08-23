Гюндоган: Я не закончил карьеру в Бундестим. Нужно было прийти в себя после раннего вылета с ЕВРО

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган еще не вешает бутсы на гвоздь в национальной сборной Германии. Цитирует Гюндогана Bulinews со ссылкой на портал Kicker.

"Я еще не закончил карьеру в сборной. Я был очень разочарован после нашего вылета с ЕВРО. Мне нужен был отпуск, чтобы прийти в себя. Я поговорил с Ханси по телефону, мы долго общались. Он объяснил мне, как он хочет добиться успеха и какую роль я должен сыграть в команде".

30-летний Гюндоган выступает за Бундестим с 2011 года. Он провел 49 матчей за сборную Германии, забив 11 голов.