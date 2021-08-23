  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Гюндоган: Я не закончил карьеру в Бундестим. Нужно было прийти в себя после раннего вылета с ЕВРО

Общие новости
(1 голосов)

Илкай на связи

Гюндоган: Я не закончил карьеру в Бундестим. Нужно было прийти в себя после раннего вылета с ЕВРО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган еще не вешает бутсы на гвоздь в национальной сборной Германии. Цитирует Гюндогана Bulinews со ссылкой на портал Kicker.

Читайте такжеЖестокий расстрел канареек у городских ворот. АПЛ. Манчестер Сити – Норвич 5:0

"Я еще не закончил карьеру в сборной. Я был очень разочарован после нашего вылета с ЕВРО. Мне нужен был отпуск, чтобы прийти в себя. Я поговорил с Ханси по телефону, мы долго общались. Он объяснил мне, как он хочет добиться успеха и какую роль я должен сыграть в команде".

30-летний Гюндоган выступает за Бундестим с 2011 года. Он провел 49 матчей за сборную Германии, забив 11 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Илкай Гюндоган
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bulinews.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...