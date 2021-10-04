Фамилия Гвардиолы фигурирует в офшорном архиве "досье Пандоры"
Пеп, что за секреты?
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Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "досье Пандоры" о потенциальной причастности мировых лидеров и звезд к офшорным схемам. В списке фигурантов значится имя менеджера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
По информации испанской прессы, в период работы на посту главного тренера "Барселоны" Пеп в течение нескольких лет владел счетом в банке Андорры. Как сообщают источники, Гвардиола спрятал полмиллиона евро от налоговой инспекции Испании.
Якобы в банке Гвардиола хранил гонорары, которые он получил от катарского клуба "Аль-Ахли". Напомним, Пеп защищал цвета команды с 2003-го по 2005-й год.
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