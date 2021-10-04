Фамилия Гвардиолы фигурирует в офшорном архиве "досье Пандоры"

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "досье Пандоры" о потенциальной причастности мировых лидеров и звезд к офшорным схемам. В списке фигурантов значится имя менеджера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

По информации испанской прессы, в период работы на посту главного тренера "Барселоны" Пеп в течение нескольких лет владел счетом в банке Андорры. Как сообщают источники, Гвардиола спрятал полмиллиона евро от налоговой инспекции Испании.

Якобы в банке Гвардиола хранил гонорары, которые он получил от катарского клуба "Аль-Ахли". Напомним, Пеп защищал цвета команды с 2003-го по 2005-й год.