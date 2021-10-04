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Фамилия Гвардиолы фигурирует в офшорном архиве "досье Пандоры"

Общие новости
(2 голосов)

Пеп, что за секреты?

Фамилия Гвардиолы фигурирует в офшорном архиве "досье Пандоры"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "досье Пандоры" о потенциальной причастности мировых лидеров и звезд к офшорным схемам. В списке фигурантов значится имя менеджера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

По информации испанской прессы, в период работы на посту главного тренера "Барселоны" Пеп в течение нескольких лет владел счетом в банке Андорры. Как сообщают источники, Гвардиола спрятал полмиллиона евро от налоговой инспекции Испании.

Якобы в банке Гвардиола хранил гонорары, которые он получил от катарского клуба "Аль-Ахли". Напомним, Пеп защищал цвета команды с 2003-го по 2005-й год.

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В статье: Хосеп Гвардиола Аль-Ахли
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Источник:
Marca

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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
04.10.2021 в 13:13
Лучше напишите, сколько бабла зеленая сопля получила от Бени, чем не футбольная новость?
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0
0
Ol-g (Одесса)
04.10.2021 в 12:39
А согласно СМИ Ахметов купил самолёт через офшоры. Но это мелочи.
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+1
0
Ol-g (Одесса)
04.10.2021 в 12:38
Вот именно такую маленькую для него сумму и прятал.
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.10.2021 в 12:34
Ахметов реєстрував офшорні компанії задля "володіння літаком як у Путіна" – ЗМІ
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+1
0


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