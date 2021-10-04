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"Ничто не повлияет на мое восхищение этим клубом". Пеп – о плевке фаната Ливерпуля в членов штаба Сити

Англия
(1 голосов)

"Энфилд", как же так?

"Ничто не повлияет на мое восхищение этим клубом". Пеп – о плевке фаната Ливерпуля в членов штаба Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" пожаловался на поведение болельщика "Ливерпуля". Напомним, вчера в рамках 7-го тура английские гранды оформили паритет (2:2). Sky Sports сообщает, что фанат "красных" плюнул в членов тренерского штаба "горожан". Менеджер "Сити" Пеп Гвардиола выразил уверенность, что "Ливерпуль" накажет нарушителя:

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"Я слышал что-то из толпы, что-то не очень приятное по отношению к нашему штабу. Однако я не знаю, что именно, ведь фото я не видел".

"Я вполне уверен, "Ливерпуль" примет меры в отношении этого человека, если все действительно так и было. Они выше такого поведения. Ничто не изменит моего восхищения этим клубом. Речь идет об определенных людях, а не о всем клубе. Всегда приятно приезжать на "Энфилд".

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
Sky Sports

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