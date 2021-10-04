"Ничто не повлияет на мое восхищение этим клубом". Пеп – о плевке фаната Ливерпуля в членов штаба Сити

"Манчестер Сити" пожаловался на поведение болельщика "Ливерпуля". Напомним, вчера в рамках 7-го тура английские гранды оформили паритет (2:2). Sky Sports сообщает, что фанат "красных" плюнул в членов тренерского штаба "горожан". Менеджер "Сити" Пеп Гвардиола выразил уверенность, что "Ливерпуль" накажет нарушителя:

"Я слышал что-то из толпы, что-то не очень приятное по отношению к нашему штабу. Однако я не знаю, что именно, ведь фото я не видел".