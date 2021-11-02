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Златан в тренде. Ибрагимович и известный блогер снялись в видео по мотивам сериала Игра в кальмара

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(2 голосов)

Швед on fire

Златан в тренде. Ибрагимович и известный блогер снялись в видео по мотивам сериала Игра в кальмара

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович снялся в видео по мотивам сериала Netflix "Игра в кальмара". Известный блогер Хаби Лейм, специализация которого завязана на высмеивании бесполезных лайфхаков, подсобил форварду "россонери".

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"Стеклянный мост" не был сложным испытанием для Хаби, "участника шоу", но суровый надзиратель по имени Златан в самом конце без особых усилий остановил Лейма. "Моя игра, мои правила", – так подписал пост Ибрагимович.

"Игра в кальмара" – первое шоу на платформе Netflix, преодолевшее рубеж в 100 миллионов в первые 28 дней после премьеры.

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В статье: Златан Ибрагимович Игра в кальмара
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Комментарии (1)
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Skin Bastard (Кривой Рог)
02.11.2021 в 11:38
Это должно было быть смешно?
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