Златан в тренде. Ибрагимович и известный блогер снялись в видео по мотивам сериала Игра в кальмара
Швед on fire
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович снялся в видео по мотивам сериала Netflix "Игра в кальмара". Известный блогер Хаби Лейм, специализация которого завязана на высмеивании бесполезных лайфхаков, подсобил форварду "россонери".
"Стеклянный мост" не был сложным испытанием для Хаби, "участника шоу", но суровый надзиратель по имени Златан в самом конце без особых усилий остановил Лейма. "Моя игра, мои правила", – так подписал пост Ибрагимович.
My Game My Rules @KhabyLame pic.twitter.com/6uONYNKnhH— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 1, 2021
"Игра в кальмара" – первое шоу на платформе Netflix, преодолевшее рубеж в 100 миллионов в первые 28 дней после премьеры.
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