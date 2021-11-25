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В его трофейном шкафу не хватает только золота АПЛ. Сегодня юбилей у Хаби Алонсо

Общие новости
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Великолепный полузащитник!

В его трофейном шкафу не хватает только золота АПЛ. Сегодня юбилей у Хаби Алонсо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хабьер Алонсо Олано, более известный как Хаби Алонсо родился 25 ноября 1981 года (Толоса, Страна Басков). Испанский футболист – участник трех чемпионатов мира (2006, 2010, 2014) и трех чемпионатов Европы (2004, 2008, 2012). С 2019 года – тренер резервной команды клуба "Реал Сосьедад".

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Алонсо защищал цвета коллектива "Реал Сосьедад", играл короткое время в аренде в "Эйбаре". Наибольших успехов достиг в "Ливерпуле", мадридском "Реале" и мюнхенской "Баварии".

На клубном уровне Хаби – победитель Лиги чемпионов (2004/05, 2013/14), Суперкубка УЕФА (2005, 2014), кубка Англии (2005/06), Суперкубка Англии (2006), кубка Испании (2010/11, 2013/14), чемпионата Испании (2011/12) и Суперкубка Испании (2012). В составе национальной сборной Хаби — двукратный победитель Евро (2008, 2012) и чемпион мира (2010). Он отличался умением забивать голы с сумасшедших дистанций.

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В статье: Хаби Алонсо
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