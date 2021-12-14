  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Мариуш Левандовски покинул пост главного тренера Термалики

Общие новости
(1 голосов)

Команда в чемпионате Польши идет в зоне вылета

Мариуш Левандовски покинул пост главного тренера Термалики

Bruk-Bet Termalica

Новина українською

Бывший игрок "Шахтера" и "Севастополя" Мариуш Левандовски покинул пост главного тренера польской "Термалики".

В текущем чемпионате команда находится в зоне вылета, что, вероятно, и послужило причиной прекращения сотрудничества с 42-летним специалистом.

Мариуш принял команду два года назад – в январе 2020 года, вывел ее в Экстраклассу, где сейчас дела у "Термалики" идут не лучшим образом - после 18-ти туров "Термалика" набрала 12 очков

Читайте такжеМариуш Левандовски готов еще раз перейти в Шахтер

Напомним, что в этой команде играет экс-игрок сборной Украины Артем Путивцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мариуш Левандовски Термалика (Польша)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bruk-Bet Termalica

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...