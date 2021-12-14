Мариуш Левандовски покинул пост главного тренера Термалики

Бывший игрок "Шахтера" и "Севастополя" Мариуш Левандовски покинул пост главного тренера польской "Термалики".

В текущем чемпионате команда находится в зоне вылета, что, вероятно, и послужило причиной прекращения сотрудничества с 42-летним специалистом.

Мариуш принял команду два года назад – в январе 2020 года, вывел ее в Экстраклассу, где сейчас дела у "Термалики" идут не лучшим образом - после 18-ти туров "Термалика" набрала 12 очков

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Напомним, что в этой команде играет экс-игрок сборной Украины Артем Путивцев.