Мариуш Левандовски покинул пост главного тренера Термалики
Команда в чемпионате Польши идет в зоне вылета
Bruk-Bet Termalica
Бывший игрок "Шахтера" и "Севастополя" Мариуш Левандовски покинул пост главного тренера польской "Термалики".
В текущем чемпионате команда находится в зоне вылета, что, вероятно, и послужило причиной прекращения сотрудничества с 42-летним специалистом.
Мариуш принял команду два года назад – в январе 2020 года, вывел ее в Экстраклассу, где сейчас дела у "Термалики" идут не лучшим образом - после 18-ти туров "Термалика" набрала 12 очков
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Напомним, что в этой команде играет экс-игрок сборной Украины Артем Путивцев.
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Источник:Bruk-Bet Termalica
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