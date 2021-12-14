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Сборная Нигерии не продлила контракт с опытным немецким специалистом

Общие новости
(1 голосов)

И это перед КАН…

Сборная Нигерии не продлила контракт с опытным немецким специалистом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

68-летний немецкий наставник Гернот Рор покинул должность главного тренера национальной сборной Нигерии. Отмечается, что временно "суперорлов" возглавит Августин Агуавон. Он был капитаном команды, когда сборная выиграла Кубок Африки 27 лет назад.

Контракт Рора с Федерацией футбола Нигерии истек, а новое соглашение стороны подписывать не будут, об этом сообщает официальный сайт организации.

Отметим, что Гернот работал с "африканскими бразильцами" в течение 5 лет – это рекорд для Нигерии. Напомним, с 9 января по 6 февраля будет проходить Кубок африканских наций.

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В статье: Нигерия Гернот Рор
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Источник:
thenff.com

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Комментарии (2)
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zafo62
14.12.2021 в 12:32
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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zafo62
14.12.2021 в 12:32
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0


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