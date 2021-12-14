Сборная Нигерии не продлила контракт с опытным немецким специалистом
И это перед КАН…
Getty Images / Global Images Ukraine
68-летний немецкий наставник Гернот Рор покинул должность главного тренера национальной сборной Нигерии. Отмечается, что временно "суперорлов" возглавит Августин Агуавон. Он был капитаном команды, когда сборная выиграла Кубок Африки 27 лет назад.
Контракт Рора с Федерацией футбола Нигерии истек, а новое соглашение стороны подписывать не будут, об этом сообщает официальный сайт организации.
Отметим, что Гернот работал с "африканскими бразильцами" в течение 5 лет – это рекорд для Нигерии. Напомним, с 9 января по 6 февраля будет проходить Кубок африканских наций.
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