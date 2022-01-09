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Первый футболист-гей снова пожаловался на гомофобию в его сторону на стадионе в Австралии

Общие новости
(2 голосов)

Считает, что таких людей следует привлекать к ответственности

Первый футболист-гей снова пожаловался на гомофобию в его сторону на стадионе в Австралии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник австралийской "Аделаиды Юнайтед" Джошуа Кавалло на своей странице в Instagram пожаловался, что в выездном матче А-Лиги против "Мельбурн Виктори" его оскорбляли с трибун:

“Я не собираюсь притворяться, будто вчера не видел и не слышал гомофобных оскорблений. Не хватает слов, чтобы выразить, насколько я был разочарован. Это демонстрация того, что наше общество по-прежнему сталкивается с данной проблемой в 2022 году. Этого нельзя допускать, и мы должны прикладывать больше усилий для того, чтобы привлекать таких людей к ответственности.

Ненависти никогда не победить. Я никогда не извинюсь за то, что у меня своя правда, и за то, кем я являюсь вне футбола. Хочу обратиться ко всем молодым людям, которые подверглись гомофобным оскорблениям: не унывайте и продолжайте стремиться к своей мечте. Знайте, что гомофобии в футболе места нет. Футбол – это игра для всех, независимо от того, кто ты, какого цвета твоя кожа и откуда ты родом.

Обращаюсь и к Instagram. Я хочу, чтобы ни один ребенок или взрослый не получал таких обидных и полных ненависти сообщений, какие получал я. Я знал, что столкнусь с этим, такова печальная правда: ваши платформы предпринимают недостаточно усилий для того, чтобы прекратить поток оскорблений.

Спасибо за всю поддержку и любовь, которые перевешивают негатив. Любовь всегда будет побеждать”, - написал он в своем Instagram.

Напомним, что Кавалло стал первым футболистом из всех профессиональных лиг в мире, который обьявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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В статье: Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед Джошуа Кавалло
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(2 голосов)
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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
09.01.2022 в 16:28
А кто знает, Бутко отдыхает в Австрали? Может это он был на стадионе...
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0
0
Savage0059 (Kyiv)
09.01.2022 в 16:06
Пuдaрacoм, что ли обозвали? Так это правда, чо обижаться?
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+1
0
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trafalgar (Запорожье)
09.01.2022 в 16:04
бедняжка какой
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+2
0


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