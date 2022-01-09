Первый футболист-гей снова пожаловался на гомофобию в его сторону на стадионе в Австралии

Полузащитник австралийской "Аделаиды Юнайтед" Джошуа Кавалло на своей странице в Instagram пожаловался, что в выездном матче А-Лиги против "Мельбурн Виктори" его оскорбляли с трибун:

“Я не собираюсь притворяться, будто вчера не видел и не слышал гомофобных оскорблений. Не хватает слов, чтобы выразить, насколько я был разочарован. Это демонстрация того, что наше общество по-прежнему сталкивается с данной проблемой в 2022 году. Этого нельзя допускать, и мы должны прикладывать больше усилий для того, чтобы привлекать таких людей к ответственности.

Ненависти никогда не победить. Я никогда не извинюсь за то, что у меня своя правда, и за то, кем я являюсь вне футбола. Хочу обратиться ко всем молодым людям, которые подверглись гомофобным оскорблениям: не унывайте и продолжайте стремиться к своей мечте. Знайте, что гомофобии в футболе места нет. Футбол – это игра для всех, независимо от того, кто ты, какого цвета твоя кожа и откуда ты родом.

Обращаюсь и к Instagram. Я хочу, чтобы ни один ребенок или взрослый не получал таких обидных и полных ненависти сообщений, какие получал я. Я знал, что столкнусь с этим, такова печальная правда: ваши платформы предпринимают недостаточно усилий для того, чтобы прекратить поток оскорблений.

Спасибо за всю поддержку и любовь, которые перевешивают негатив. Любовь всегда будет побеждать”, - написал он в своем Instagram.