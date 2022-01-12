Идеальный хаос. В конце января выйдет мини-сериал о Неймаре, Netflix опубликовал трейлер

"Его обожают и безжалостно критикуют". В документальном мини-сериале нападающий сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар расскажет о своих взлетах и падениях в личной жизни и невероятной футбольной карьере.

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Мини-сериал выходит 25 января, сегодня же Netflix поделился трейлером. По кадрам стало понятно, что интервью для фильма записали такие звезды как Дэвид Бекхэм, Анхель Ди Мария, Луис Суарес, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

"Идеальный хаос" расскажет о пути Неймара на вершину. Сериал охватит начало его карьеры в "Сантосе", увлечение компьютерными играми, многочисленные попадания в лазарет, отношения с отцом и по совместительству его футбольным агентом.