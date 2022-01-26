Обидчик сборной Украины-2012. Виктор Кашшаи возглавил судейский комитет в Болгарии

Бывший футбольный судья Виктор Кашшаи возглавил судейский комитет Болгарского футбольного союза. 46-летний венгерский специалист занимал аналогичную должность в Российском футбольном союзе с 9 января 2020-го по 13 сентября 2021-го. Контракт с болгарами Кашшаи подписал на 1,5 года.

Виктор работал на чемпионате мира-2010. Обслуживал финальный матч Лиги чемпионов-2011 между "Барселоной" и "МЮ".

В поединке Англия – Украина (19 июня 2012 года, ЕВРО) Кашшаи допустил серьезную ошибку, не засчитав гол форварда Марко Девича. Защитник "трех львов" Джон Терри выбил мяч из ворот уже после того, как снаряд пересек линию.