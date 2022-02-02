Сам он ничего не отрицает. Бывший менеджер Челси обвиняется в сексуальных домогательствах

Бывшего главного тренера лондонского "Челси" Авраама Гранта обвинили в сексуальных домогательствах. По информации британских СМИ, в израильском телешоу Exposure ("Разоблачение") несколько женщин рассказали о том, что Грант обещал им помочь с продвижением по карьерной лестнице, если они займутся с ним сексом. Напомним, Авраам тренировал "Челси" с 2007-го по 2008-й. К примеру, девушки поделились следующим:

"Мне было некомфортно, он положил ладонь на мое бедро. Я помню, как я быстро убрала его руку. Через несколько секунд он схватил меня за шею так, словно хотел придушить, повернул мою голову к себе и попытался силой поцеловать меня. Мне не хватило смелости отказать ему". "Он сказал мне устраиваться поудобнее и раздеваться. Я подумала, что он шутит. Затем он схватил меня и не отпускал. Он взял мою руку и положил себе на пах". "Я говорила "нет" миллион раз, но он упорствовал и упорствовал".

Еще несколько женщин сообщили, что во время работы с Грантом он регулярно использовал сексуальный подтекст в диалогах с ними, из-за чего вести профессиональные отношения было почти невозможно. Желания тренера были для его окружения секретом Полишинеля. Интересно, что сам Грант не стал отрицать обвинения, заявив, что любой причиненный им вред был непреднамеренным: