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Забивал в финале Лиги Европы-2015. Экс-форвард Днепра вернулся в родной клуб

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Забивал в финале Лиги Европы-2015. Экс-форвард Днепра вернулся в родной клуб

Hajduk

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Хорватский нападающий Никола Калинич вернулся в "Хайдук". В 1998-м году форвард начал заниматься в академии клуба из Сплита. В 2009-м покинул его структуру.

34-летний футболист предпочел взять хорошо знакомый 9-й номер. Калинич перешел в стан "мастеров с моря" как свободный агент, он разорвал контракт с итальянской "Вероной".

Всего за первую команду "белых" ранее Никола сыграл 79 официальных матчей и забил 44 гола. Успел поиграть в "Блэкберне", украинском "Днепре", "Фиорентине", "Милане", мадридском "Атлетико" и "Роме". За свою карьеру Калинич забил более 170 голов в официальных поединках и оформил более 50 результативных передач на партнеров.

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В статье: Никола Калинич Хайдук (Сплит)
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Источник:
hajduk.hr

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