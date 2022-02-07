Забивал в финале Лиги Европы-2015. Экс-форвард Днепра вернулся в родной клуб
Добро пожаловать домой!
Hajduk
Хорватский нападающий Никола Калинич вернулся в "Хайдук". В 1998-м году форвард начал заниматься в академии клуба из Сплита. В 2009-м покинул его структуру.
34-летний футболист предпочел взять хорошо знакомый 9-й номер. Калинич перешел в стан "мастеров с моря" как свободный агент, он разорвал контракт с итальянской "Вероной".
Всего за первую команду "белых" ранее Никола сыграл 79 официальных матчей и забил 44 гола. Успел поиграть в "Блэкберне", украинском "Днепре", "Фиорентине", "Милане", мадридском "Атлетико" и "Роме". За свою карьеру Калинич забил более 170 голов в официальных поединках и оформил более 50 результативных передач на партнеров.
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