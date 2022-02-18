Центр поля выжигали и до Канте. Сегодня День рождения у бывшего хавбека Реала, Челси и ПСЖ
Для некоторых он легенда
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Клод Макелеле Синда родился 18 февраля 1973-го в Киншасе. Французский футболист заирского происхождения, полузащитник, тренер. Окончил французскую академию "Мелюн", в которой жил в одной комнате с Лилианом Тюрамом.
Макелеле выступал за "Брест", "Нант", "Марсель", "Сельту", "Реал", "Челси" и "Пари Сен-Жермен". С 1995-го по 2008-й вызывался в сборную Франции. Клод – чемпион Англии и Испании, победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубков Франции и Англии.
Тренерскую карьеру начал ассистентом в "ПСЖ", работал на аналогичной должности в "Суонси". Возглавлял "Бастию" и "Эйпен". Сейчас Макелеле – технический директор "Челси", ранее трудился на аналогичном посту в "Монако".
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