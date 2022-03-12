Больше изоляции: россию и беларусь отстранили от участия в Универсиаде
Пока до конца 2022 года
Международная федерация студенческого спорта (FISU) отстранила россию и беларусь от участия в соревнованиях под эгидой организации.
"Российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года. Два студенческих чемпионата мира FISU в россии и чемпионат мира FISU среди студентов в беларуси, запланированные на 2022 год, ранее были отменены.
Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, также запланированные на 2022 год, не будут проведены в России", — говорится в заявлении FISU.
Исходя из этого российские и белорусские спортсмены не примут участие в летнее Универсиаде, которая пройдет с 26-го июня по 7-е июля в Чэнду.
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