Больше изоляции: россию и беларусь отстранили от участия в Универсиаде

Международная федерация студенческого спорта (FISU) отстранила россию и беларусь от участия в соревнованиях под эгидой организации.

"Российские и белорусские спортсмены вместе с официальными лицами национальных федераций студенческого спорта не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года. Два студенческих чемпионата мира FISU в россии и чемпионат мира FISU среди студентов в беларуси, запланированные на 2022 год, ранее были отменены.

Кубок мира FISU среди студентов по единоборствам и связанные с ним мероприятия, также запланированные на 2022 год, не будут проведены в России", — говорится в заявлении FISU.