Экс-тренер Шахтера досрочно расторг контракт с катарским клубом
Руководство клуба пошло навстречу пожеланием португальца
Фото: duhailsc.qa
Катарский "Аль-Духайль" объявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером команды Луишем Каштру.
Сообщается, что руководство клуба пошло навстречу пожеланием португальца продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. 60-летний специалист должен отработать свой контракт до 18 марта.
Напомним, Луиш Каштру в своем время возглавлял донецкий "Шахтер" (2019-2021 годы), с которым выиграл золото УПЛ в сезоне 2019/20.
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Источник:Аль-Духаиль
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