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Экс-тренер Шахтера досрочно расторг контракт с катарским клубом

Общие новости
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Руководство клуба пошло навстречу пожеланием португальца

Экс-тренер Шахтера досрочно расторг контракт с катарским клубом

Фото: duhailsc.qa

Новина українською

Катарский "Аль-Духайль" объявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером команды Луишем Каштру.

Сообщается, что руководство клуба пошло навстречу пожеланием португальца продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. 60-летний специалист должен отработать свой контракт до 18 марта.

Напомним, Луиш Каштру в своем время возглавлял донецкий "Шахтер" (2019-2021 годы), с которым выиграл золото УПЛ в сезоне 2019/20.

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В статье: Аль-Духайль Луиш Каштру
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Источник:
Аль-Духаиль

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