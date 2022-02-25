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"Мое сердце со всеми украинцами". Экс-тренер Шахтера - о вторжении РФ

Премьер-лига
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Слова поддержки от Луиша Каштру

"Мое сердце со всеми украинцами". Экс-тренер Шахтера - о вторжении РФ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бывший главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру отреагировал на полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

"Мое сердце со всеми украинцами. Объятия, полные надежды и приязни", — написал Каштру на своей странице в Instagram.

Отметим, что португалец возглавлял донецкую команду с 2019 по 2021 года. Ранее еще один экс-тренер "Шахтера" выразил поддержку Украине, сообщив, что он остался в Киеве.

24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией Луиш Каштру
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