Пытались подкупить чиновников. Словакия выслала из страны нескольких работников посольства рф
Коррупция у них в крови
Slovakia
Правительство Словакии решило выслать из страны троих работников российского посольства за нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Они должны покинуть территорию страны в течение трех суток.
По информации портала Dennik N, выдворение российских дипломатов связано с расследованием подкупа россиянами словацких высокопоставленных чиновников из сектора обороны.
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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