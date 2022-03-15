Пытались подкупить чиновников. Словакия выслала из страны нескольких работников посольства рф

Правительство Словакии решило выслать из страны троих работников российского посольства за нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Они должны покинуть территорию страны в течение трех суток.

По информации портала Dennik N, выдворение российских дипломатов связано с расследованием подкупа россиянами словацких высокопоставленных чиновников из сектора обороны.

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Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.