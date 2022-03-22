УЕФА заменит финансовый фэйр-плей на правила финансовой устойчивости
Потолка зарплат не будет
Getty Images / Global Images Ukraine
УЕФА собирается заменить финансовый фэйр-плей на новую форму регулирования клубных финансов, сообщает The New York Times. Клубы смогут тратить на футбольные нужды не более 70% дохода за три сезона.
Сообщается, что УЕФА отменит правила финансового фэйр-плей и введет новую систему, которую назовут "правила финансовой устойчивости". Не будет потолка зарплат, а переходный период займет 3 года.
Отмечается, что президент УЕФА Александер Чеферин все пять лет настаивал на введении потолка зарплат, но такая система невозможна из-за европейского трудового законодательства. Кроме того, против этого выступали топ-клубы.
Напомним, что с наступлением пандемии в некоторых чемпионатах ФФП был практически полностью отменен, чтобы клубы были в состоянии выплатить игрокам зарплаты и позволить себе трансферы, в условиях снижения доходов.
Популярное сейчас
- "Каждый второй дом разрушен". Полиция показала, как сейчас выглядит освобождённый Макаров
- ВСУ уничтожили подполковника, командовавшего батальоном десантников в Крыму
- Глава Киевской областной военной администрации: Буча и Гостомель – под оккупацией
- Большие потери. Министр обороны орков отстранил от исполнения обязанностей генерал-лейтенанта
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО