УЕФА заменит финансовый фэйр-плей на правила финансовой устойчивости

УЕФА собирается заменить финансовый фэйр-плей на новую форму регулирования клубных финансов, сообщает The New York Times. Клубы смогут тратить на футбольные нужды не более 70% дохода за три сезона.

Сообщается, что УЕФА отменит правила финансового фэйр-плей и введет новую систему, которую назовут "правила финансовой устойчивости". Не будет потолка зарплат, а переходный период займет 3 года.

Отмечается, что президент УЕФА Александер Чеферин все пять лет настаивал на введении потолка зарплат, но такая система невозможна из-за европейского трудового законодательства. Кроме того, против этого выступали топ-клубы.

Напомним, что с наступлением пандемии в некоторых чемпионатах ФФП был практически полностью отменен, чтобы клубы были в состоянии выплатить игрокам зарплаты и позволить себе трансферы, в условиях снижения доходов.