Наконец-то. Компания Renault приостанавливает свою деятельность на россии

Вчера, 23 марта, компания Renault остановила сборочный завод в столице россии, об этом сообщается в пресс-релизе французов.

Что касается доли в АвтоВАЗе, Renault Group оценивает возможные варианты действий с учетом текущей обстановки, действуя ответственно по отношению к 45 тысячам российских сотрудников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от французских бизнес-гигантов Renault, Auchan и Leroy Merlin прекратить работу в рф и призвал местные компании покинуть страну. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал весь мир бойкотировать автомобили Renault.

Renault Group – французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. Штаб-квартира компании расположена в городе Булонь-Бийанкуре, недалеко от Парижа. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi.