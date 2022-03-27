Экс-министр спорта Гаити обвинен в педофилии
Сейчас Эванс Лескуфлё руководит юношеским футбольным клубом
Фото: The Guardian
Экс-министр спорта Гаити Эванс Лескуфлё был обвинен в неоднократном растлении 11-летнего ученика во время работы учителем в 1980-х. Как сообщает The Guardian, его также обвиняют в сексуальном насилии над несколькими другими людьми.
Обвиняемый занимал различные посты, в том числе и возглавлял Министерство молодежи, спорта и культуры Гаити в период с 2008 по 2011 года. Он до сих пор остается влиятельной фигурой в мире гаитянского спорта, будучи президентом юношеского футбольного клуба.
Среди пострадавших – амбассадор Гаити в ЮНЕСКО и капитан сборной по поло Клод-Аликс Бертран. Другой пострадавший, чье имя не разглашается, покончил с собой в 2008 году из-за этого происшествия.
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