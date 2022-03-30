Контрольные матчи. Пять голов Испании, уверенная Англия, Жиру на пути к рекорду

Помимо матчей отбора на Чемпионат мира, топ-сборные Европы провели в этот вторник свои контрольные матчи. И добыли свои заслуженные победы. UA-Футбол подготовил перекличку самых важных результатов.

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К примеру, Испания, Англия и Франция добыли достаточно легки победы. Первые забили пять голов в ворота Исландии, вторые и третьи разгромили Кот-д'Ивуар и Южную Африку соответственно.

А вот встреча равных и крепких Чехии и Уэльса завершилась вничью - 1:1. Ирландия дома обыграла Литву, забив единственный гол на седьмой компенсированной минуте. Вот так нужно верить в себя.

Нотабене. Свой 48-й гол за сборную Франции забил Оливье Жиру. До первого Анри осталось нанести всего два точных удара.

Результаты:

Англия - Кот-д'Ивуар 3:0

Голы: Уоткинс 30, Стерлинг 45, Мингс 90+3

Ирландия - Литва 1:0

Гол: Паротт 90+7

Испания - Исландия 5:0

Голы: Мората 37, 40 (п), Пино 47, Сарабия 61, 73

Уэльс - Чехия 1:1

Голы: Колвилл 34 - Соучек 32

Франция - Южная Африка 5:0

Голы: Мбаппе 23, 76 (п), Жиру 34, Бен-Йеддер 81, Гендузи 90+2