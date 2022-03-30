Контрольные матчи. Пять голов Испании, уверенная Англия, Жиру на пути к рекорду
День, когда фавориты не оступались
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Помимо матчей отбора на Чемпионат мира, топ-сборные Европы провели в этот вторник свои контрольные матчи. И добыли свои заслуженные победы. UA-Футбол подготовил перекличку самых важных результатов.
К примеру, Испания, Англия и Франция добыли достаточно легки победы. Первые забили пять голов в ворота Исландии, вторые и третьи разгромили Кот-д'Ивуар и Южную Африку соответственно.
А вот встреча равных и крепких Чехии и Уэльса завершилась вничью - 1:1. Ирландия дома обыграла Литву, забив единственный гол на седьмой компенсированной минуте. Вот так нужно верить в себя.
Нотабене. Свой 48-й гол за сборную Франции забил Оливье Жиру. До первого Анри осталось нанести всего два точных удара.
- Результаты:
Англия - Кот-д'Ивуар 3:0
Голы: Уоткинс 30, Стерлинг 45, Мингс 90+3
Ирландия - Литва 1:0
Гол: Паротт 90+7
Испания - Исландия 5:0
Голы: Мората 37, 40 (п), Пино 47, Сарабия 61, 73
Уэльс - Чехия 1:1
Голы: Колвилл 34 - Соучек 32
Франция - Южная Африка 5:0
Голы: Мбаппе 23, 76 (п), Жиру 34, Бен-Йеддер 81, Гендузи 90+2
Популярное сейчас
- Рашистская сторона озвучила предложения Украины. Киев не будет возвращать Крым и ОРДЛО военным путём
- Генштаб ВСУ: Россияне выводят отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей
- шойгу заявил, что 1-й этап "спецоперации" орки выполнили – дальше на россии хотят "освобождать" Донбасс
- Де Дзерби не покидает Шахтер, Кендзерой интересуются во Франции. Главные новости за 25 марта
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
Новости по теме
- 23:59 Зарубежные Уже 24. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- 00:56 Зарубежные Ярмоленко, Малиновский и Барса: определились все участники 1/4 финала Лиги Европы
- 08:21 Украинские Украинские клубы продадут легионеров, поражение ПСЖ, ничья Баварии. Главные новости за 5 марта