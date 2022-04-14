  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-совладелец ЮКОСа: Шойгу может стать инвалидом, а 20 генералов МО рф – арестованы

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

Продолжайте в том же духе

Экс-совладелец ЮКОСа: Шойгу может стать инвалидом, а 20 генералов МО рф – арестованы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Проживающий в Израиле экс-совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин, заочно приговоренный в россии к пожизненному сроку, но при этом сохранивший связи с деловыми и политическими кругами в москве, сообщает новости из собственных источников в столице рф.

"1. Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам.

2. Арестованы 20 генералов министерства обороны. Все штабные. Тут все ясно – тотальное хищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из россии. С 2014 год украдено около 10 млрд долларов, выделенных путиным на подготовку блицкрига.

3. Из смешного. На Аркадия Дворковича готовится уголовное дело, от него ждут показаний на его коллег и друзей. Источники в ФСБ говорят о том, что если он не пойдет на сделку со следствием – его переведут в СИЗО "Матросская Тишина" или Лефортово.

4. Сурков под домашним арестом, он подозревается в краже денег, выделенных на подготовку к войне, это то же самое дело, по которому арестованы 20 генералов".

Читайте такжеЕвропейский офшор заморозили активы Абрамовича. Это половина его состояния

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией сергей шойгу Леонид Невзлин
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook.com/Nevzlin

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...