Экс-совладелец ЮКОСа: Шойгу может стать инвалидом, а 20 генералов МО рф – арестованы
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Проживающий в Израиле экс-совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин, заочно приговоренный в россии к пожизненному сроку, но при этом сохранивший связи с деловыми и политическими кругами в москве, сообщает новости из собственных источников в столице рф.
"1. Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам.
2. Арестованы 20 генералов министерства обороны. Все штабные. Тут все ясно – тотальное хищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из россии. С 2014 год украдено около 10 млрд долларов, выделенных путиным на подготовку блицкрига.
3. Из смешного. На Аркадия Дворковича готовится уголовное дело, от него ждут показаний на его коллег и друзей. Источники в ФСБ говорят о том, что если он не пойдет на сделку со следствием – его переведут в СИЗО "Матросская Тишина" или Лефортово.
4. Сурков под домашним арестом, он подозревается в краже денег, выделенных на подготовку к войне, это то же самое дело, по которому арестованы 20 генералов".
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