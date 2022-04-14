Экс-совладелец ЮКОСа: Шойгу может стать инвалидом, а 20 генералов МО рф – арестованы

Проживающий в Израиле экс-совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин, заочно приговоренный в россии к пожизненному сроку, но при этом сохранивший связи с деловыми и политическими кругами в москве, сообщает новости из собственных источников в столице рф.

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4. Сурков под домашним арестом, он подозревается в краже денег, выделенных на подготовку к войне, это то же самое дело, по которому арестованы 20 генералов".