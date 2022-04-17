Подразделения Объединенных сил за 17 апреля уничтожили 10 танков

Пресс-служба Операции объединенных сил в Фейсбуке сообщает о нанесенных потерях оккупантам: 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 автомобильной техники. Также подразделения пво уничтожили 2 вертолета Ми-24 и беспилотник "Орлан-10".

Потери были нанесены армии РФ на Донецком и Луганском направлениях.

Сообщается, что за текущую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 58 вражеских атак.

При этом были уничтожены 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единица бронированной и 51 – автомобильной техники, пять вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов и 2 крылатые ракеты.

Напомним, украинские защитники с 24 февраля по 17 апреля ликвидировали уже около 20 300 российских захватчиков.