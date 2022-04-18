Глава разведки: Россия хочет добыть хоть какую-то победу к Пасхе
За 6 дней взять Донбасс?
Фото: dyvys.info
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона заявил, что оккупанты готовятся к решающему наступлению на Донбассе и спешат добыть хоть какую-то победу к 24 апреля, к Пасхе.
"Они очень сильно спешат, потому что они очень сильно ограничены по времени.
Скажем так, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как, в определенной степени, выигрыш России в этой спецоперации. Они спешат к Пасхе", – сказал Буданов.
Он добавил, что несмотря на "тактические победы", когда села переходя из рук в руки по нескольку раз в день, у оккупантов ничего не получится, "никуда они не успеют" и Украина устоит.
Напомним, что 17 апреля силы ООС отчитались об уничтожении 10 танков, 2 сбитых вертолетах и другой технике оккупационных войск.
Популярное сейчас
- Данилов потроллил Путина, отвечая на вопрос о Москве: Она утонула
- ВСУ отбросили россиян на несколько километров в районе Рубежного
- Динамо официально отказалось отпустить футболистов в сборную Украины
- Петраков назвал заявку на сборы, Шахтер потеряет легионера. Главные новости за 15 апреля
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф