Глава разведки: Россия хочет добыть хоть какую-то победу к Пасхе

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона заявил, что оккупанты готовятся к решающему наступлению на Донбассе и спешат добыть хоть какую-то победу к 24 апреля, к Пасхе.

"Они очень сильно спешат, потому что они очень сильно ограничены по времени.

Скажем так, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как, в определенной степени, выигрыш России в этой спецоперации. Они спешат к Пасхе", – сказал Буданов.

Он добавил, что несмотря на "тактические победы", когда села переходя из рук в руки по нескольку раз в день, у оккупантов ничего не получится, "никуда они не успеют" и Украина устоит.

Напомним, что 17 апреля силы ООС отчитались об уничтожении 10 танков, 2 сбитых вертолетах и другой технике оккупационных войск.