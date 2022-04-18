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Глава разведки: Россия хочет добыть хоть какую-то победу к Пасхе

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(1 голосов)

За 6 дней взять Донбасс?

Глава разведки: Россия хочет добыть хоть какую-то победу к Пасхе

Фото: dyvys.info

Новина українською

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона заявил, что оккупанты готовятся к решающему наступлению на Донбассе и спешат добыть хоть какую-то победу к 24 апреля, к Пасхе.

"Они очень сильно спешат, потому что они очень сильно ограничены по времени.

Скажем так, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как, в определенной степени, выигрыш России в этой спецоперации. Они спешат к Пасхе", – сказал Буданов.

Он добавил, что несмотря на "тактические победы", когда села переходя из рук в руки по нескольку раз в день, у оккупантов ничего не получится, "никуда они не успеют" и Украина устоит.

Напомним, что 17 апреля силы ООС отчитались об уничтожении 10 танков, 2 сбитых вертолетах и другой технике оккупационных войск.

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В статье: донбасс война с Россией ГУР Пасха
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Источник:
unian.net

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Комментарии (1)
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Gary Busey (Харьков)
18.04.2022 в 01:13
Так ви визначтеся вже: до Великодня чи до 9-го травня?
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