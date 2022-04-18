С одним исключением. ЕС закрыл свои порты для российских кораблей
Оно в плоскости морали
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Единственный способ для российских морских суден зайти в любой европейский порт – это попасть в бедствие. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Порты всех стран ЕС закрыли доступ для русских кораблей. Начала действовать директива ЕС о запрете для россиян. Она касается всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также тех, которые изменили регистрацию рф после 24 февраля".
"Есть определенные исключения – решение не будет распространяться на те корабли, которые подали сигнал SOS (Mayday). Тогда они будут приниматься индивидуально. Мы будем отслеживать, как применяются такие исключения и не использует ли их рф для обходных маневров против ограничений", – отметил Ермак.
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