  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

С одним исключением. ЕС закрыл свои порты для российских кораблей

Общие новости
(2 голосов)

Оно в плоскости морали

С одним исключением. ЕС закрыл свои порты для российских кораблей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Единственный способ для российских морских суден зайти в любой европейский порт – это попасть в бедствие. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Порты всех стран ЕС закрыли доступ для русских кораблей. Начала действовать директива ЕС о запрете для россиян. Она касается всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также тех, которые изменили регистрацию рф после 24 февраля".

"Есть определенные исключения – решение не будет распространяться на те корабли, которые подали сигнал SOS (Mayday). Тогда они будут приниматься индивидуально. Мы будем отслеживать, как применяются такие исключения и не использует ли их рф для обходных маневров против ограничений", – отметил Ермак.

Читайте такжеКакая жалость. В Германии сгорели авто участников пробега в поддержку российских оккупантов

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Андрей Ермак Европейский союз Евросоюз
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/s/ermaka2022

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...