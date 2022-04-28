Немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине
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Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкий парламент одобрил поставки тяжелого вооружения для украинских вооруженных сил. Постановление под названием "Защита мира и свободы в Европе – всесторонняя поддержка Украины" было поддержано подавляющим большинством голосов. Об этом сообщает издание Der Spiegel.
"За" проголосовали 586 из 693 присутствующих депутатов. 100 были "против", а еще 7 "воздержались". Дебаты накануне продолжались около часа.
Постановление позволяет федеральному правительству "передавать эффективные, в том числе и тяжелые вооружения, сложные системы, через Германию в Украину". Экспорт вооружений будет обсуждаться в тесном сотрудничестве с партнерами немцев в НАТО.
Лидер парламентской группы "зеленых" Бритта Хассельманн отметила, что у Киева должна быть возможность рассчитывать на поддержку Германии. Фридрих Мерц из Христианско-демократического союза также приветствует поставки оружия.
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