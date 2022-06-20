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Сразу видно, чей сын. Как Матео Месси накрутил дриблингом трех сверстников и воткнул мяч в девятку

Общие новости
(2 голосов)

Эффектно!

Сразу видно, чей сын. Как Матео Месси накрутил дриблингом трех сверстников и воткнул мяч в девятку

Barcelona

Новина українською

6-летний Матео Месси продемонстрировал свои скиллы в тренировочном матче на полях академии, видео в мгновение ока стало вирусным.

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Сын форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины классно разобрался с оппонентами: на рывке добыл себе пространство, затем проскочил между двумя соперниками, после чего немного сместился на фланг и выстрелил с левой ноги (с какой же еще!) точно в верхний угол. В Сети многие уже успели отметить схожесть манеры игры Матео со стилем его отца.

Матео (2015 г.р.) и его старший брат Тьяго (2012 г.р.) в настоящее время занимаются в академии "Пари Сен-Жермен". Они покинули академию "Барселоны" в 2021-м году после переезда Лионеля Месси в столицу Франции.

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В статье: Лионель Месси Матео Месси
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Источник:
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Комментарии (4)
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hrdhrd (Украина)
20.06.2022 в 15:24
Норм, будет как папа, легендой ПСЖ
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0
0
Algrab (Костопiль)
20.06.2022 в 14:22
Терміново треба дати ще один ЗМ месьці... Чи не так, Оленю?
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.06.2022 в 13:51
...Да, очень круто... Наверное, не получится ронику купить своему деревянному сыну золотой мячик... через некоторое время... ЛМ-ЧМ 2022!
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0
-2
Algrab (Костопiль)
20.06.2022 в 14:24
на тебе, Оленю...
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+1
0

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