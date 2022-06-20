Сразу видно, чей сын. Как Матео Месси накрутил дриблингом трех сверстников и воткнул мяч в девятку
Эффектно!
Barcelona
6-летний Матео Месси продемонстрировал свои скиллы в тренировочном матче на полях академии, видео в мгновение ока стало вирусным.
Сын форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины классно разобрался с оппонентами: на рывке добыл себе пространство, затем проскочил между двумя соперниками, после чего немного сместился на фланг и выстрелил с левой ноги (с какой же еще!) точно в верхний угол. В Сети многие уже успели отметить схожесть манеры игры Матео со стилем его отца.
Lionel Messi’s son. This family is glitched. pic.twitter.com/CscPjRTE0M— Footy Limbs (@FootyLimbs) June 19, 2022
Матео (2015 г.р.) и его старший брат Тьяго (2012 г.р.) в настоящее время занимаются в академии "Пари Сен-Жермен". Они покинули академию "Барселоны" в 2021-м году после переезда Лионеля Месси в столицу Франции.
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