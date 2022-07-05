Волшебник с Сардинии. Сегодня отмечает День рождения Джанфранко Дзола
В "Челси" за ним закреплен 25-й номер
Chelsea
Джанфранко Дзола родился 5 июля 1966 года (Ольена, Сардиния). Итальянский полузащитник, ныне – тренер. Считается одним из лучших исполнителей штрафных ударов за всю историю футбола. Первый и на данный момент единственный итальянец, включенный в Зал славы английского футбола.
Также "Франко" играл за "Наполи", "Парму" и "Кальяри", выступал за сборную Италии. Тренировал молодежную сборную Италии (до 21 года). Еще Дзола работал главным тренером в "Вест Хэме", "Уотфорде", "Кальяри", "Аль-Араби", "Бирмингеме" и ассистентом Сарри в "Челси".
???????? Happy Birthday, Gianfranco Zola!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 5, 2022
Spectacular ????
???? @ChelseaFC #beINPL #CFC pic.twitter.com/8coJyg2vjZ
Также сегодня День рождения празднуют известные в прошлом нападающие – Эрнан Креспо (47) и Альберто Джилардино (40).
Популярное сейчас
- Планы Днепра-1 и Вереса, сегодня четвертый матч Динамо. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Детонировало около 2 часов. ВСУ уничтожили важный для россиян склад боеприпасов на Донбассе
- Как выглядит боевая работа высокоточных HIMARS ночью по разным целям одновременно
- Тете остается во Франции, претенденты на должность тренера Днепра-1. Главные новости за 30 июня
- Туристов из рф в Турции приветствуют оригинальными открытками от народа Украины. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО