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Волшебник с Сардинии. Сегодня отмечает День рождения Джанфранко Дзола

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В "Челси" за ним закреплен 25-й номер

Волшебник с Сардинии. Сегодня отмечает День рождения Джанфранко Дзола

Chelsea

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Джанфранко Дзола родился 5 июля 1966 года (Ольена, Сардиния). Итальянский полузащитник, ныне – тренер. Считается одним из лучших исполнителей штрафных ударов за всю историю футбола. Первый и на данный момент единственный итальянец, включенный в Зал славы английского футбола.

Также "Франко" играл за "Наполи", "Парму" и "Кальяри", выступал за сборную Италии. Тренировал молодежную сборную Италии (до 21 года). Еще Дзола работал главным тренером в "Вест Хэме", "Уотфорде", "Кальяри", "Аль-Араби", "Бирмингеме" и ассистентом Сарри в "Челси".

Также сегодня День рождения празднуют известные в прошлом нападающие – Эрнан Креспо (47) и Альберто Джилардино (40).

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В статье: Альберто Джилардино Джанфранко Дзола Эрнан Креспо
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