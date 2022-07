Давид Оспина подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Экс-вратарь "Наполи" Давид Оспина определился с местом продолжения карьеры.

33-летний колумбийский футболист подписал контракт с "Аль-Наср". Соглашение рассчитано на 2 года, сообщает пресс-служба команды. Ранее была информация, что годовой оклад голкипера составит 3.5 миллиона евро.

Оспина перебрался в Саудовскую Аравию в статусе свободного агента, так как его договор с "Наполи" завершился. В прошлом сезоне он отыграл 33 матча, 13 из которых отстоял на ноль. Ранее он также выступал за "Атлетико Насьональ" (Колумбия), "Ниццу" и лондонский "Арсенал".

Our Guardian Is Here ????

Welcome @D_Ospina1 ????#OspinaIsYellow ???? pic.twitter.com/ZZNPhQCJYq