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Давид Оспина подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии

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Поехал покорять Ближний Восток

Давид Оспина подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Фото: AlNassrFC_EN

Новина українською

Экс-вратарь "Наполи" Давид Оспина определился с местом продолжения карьеры.

33-летний колумбийский футболист подписал контракт с "Аль-Наср". Соглашение рассчитано на 2 года, сообщает пресс-служба команды. Ранее была информация, что годовой оклад голкипера составит 3.5 миллиона евро.

Оспина перебрался в Саудовскую Аравию в статусе свободного агента, так как его договор с "Наполи" завершился. В прошлом сезоне он отыграл 33 матча, 13 из которых отстоял на ноль. Ранее он также выступал за "Атлетико Насьональ" (Колумбия), "Ниццу" и лондонский "Арсенал".

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В статье: Аль-Наср (Саудовская Аравия) Давид Оспина
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