Луис Суарес: туда, где все начиналось

Луис Суарес сыграет за "Насьональ" впервые за 16 лет. И впервые как суперзвезда.

На момент ухода в 2006-м он еще был сопляком из нищего района, который ничего не знал о жизни, доверил свой кошелек агенту и просто спешил увидеть свою Софию.

Они с ней договорились, что Луис переедет в Европу при первой же возможности, и он сделал все, как обещал. Подростковая любовь – ему 15, ей 13. У нее отец-банкир и дом в престижном пригороде; у него лачуга в трущобах и ветер в карманах. Шансы на успех – один из миллиона.

Луис тогда не отступил – и сейчас двое их старших детей точно знают эту историю, как и весь Уругвай. Как не знать?

Когда пошел слух, что Эль Пистолеро едет домой, 15 тысяч фанатов "Насьоналя" на трибунах одели его маски. Трудно вообразить, что здесь произойдет в день дебюта. Уже очень давно в Уругвай возвращаются разве что сбитыми летчиками, как Рекоба или Форлан.

Суарес же востребован в Европе, но стремится как можно тщательнее подготовиться к мундиалю, поэтому все так, как есть.

Ну, и – бонус – они с Софией вновь побродят по улицам, где все начиналось. Им точно будет, что вспомнить.

***

На самом деле Суарес родился не в Монтевидео, а в городке Сальто в 150 км от столицы.

Уже в "Барсе" он признавался, что не помнит там ни одной улицы, чем смертельно обидел местных, а вот когда в 94-м семья переезжала в столицу, 7-летний Луис отказывался трогаться с места и некоторое время жил с бабушкой.

Было несладко. Родители без образования, чернорабочие; кроме Луиса у них было еще шестеро детей. Их дом в Монтевидео стоял прямо посреди городских трущоб; на одной стороне двора – лимонное дерево, на другой – огороженная колючей проволокой стена женской тюрьмы.

Суарес с бабушкой. Фото: El Sol/ автор неизвестен

Об отце Луиса наилучше скажет то, что на просмотр в детскую команду "Уррета" его привела мама. Она ничего не понимала в футболе, только сказала тренеру, что сын "забивает голы".

Все ее сбережения шли на еду – о бутсах и речь не шла. Луис начинал карьеру босиком, пока тренер не договорился с кем-то из старших ребят, чтобы отдали ему поношенные.

***

Когда парню исполнилось 9, родители расстались. Никаких сенсаций – они и раньше жили как кот с собакой.

Луис и его друзья. Фото: elcomercio.pe/ автор неизвестен

Для детей это означало только новый уровень беспросветности. Будущий супербомбардир проводил больше времени у своих друзей по "Уррете", чем дома. Мартин, Леонардо и Виктор – никто из них так и не стал профи.

А вот о Луисе заговорили быстро. Ему исполнилось 12, когда взрослые впервые за него поспорили – в деле были "Данубио", "Дефенсор" и "Насьональ". Парень выбрал последних, потому что уже долго их знал:

Уже тогда Перес и Эспозито ясно понимали, что за парня придется драться. За пределами поля Луиса окружали друзья-хулиганы из уличных банд и неудачники, спустившие все на игровые автоматы. А дно как трясина – затягивает.

Ребенок этого не чувствует, а у подростка все пошло по наклонной, и футбол тоже. В 14 лет Суарес забил всего 7 голов в 44 матчах и был первым в списке на отчисление, но Уилсон Перес уговорил координатора академии Даниэля Энрикеса дать ему последний шанс:

Луиса уже третий год не переводили в следующий класс школы; дома он тоже появлялся эпизодически, да и никому не было до него дела. Все висело на волоске.

Суарес с тренером. Фото: elcomercio.pe/ автор неизвестен

***

За правильное решение Луиса уже очень быстро наградила сама жизнь, и дело не в обуви.

Когда Суарес впервые встретил дочь местного банкира Софию Бальби, ей было 13, а ему 15. Их познакомили на вечеринке после титула "Насьоналя", и этого было достаточно.

Ее семья жила в курортном Солимаре в 24 км от Монтевидео, и чтобы собрать на билет хотя бы в один конец, Луис пошел уборщиком в аэропорт. Если же покупал подарок, то – не поверите – за клубный счет!

Боссам нравилось, что Суарес на глазах менялся. Софья забрала его с улиц, вернула в школу, помогала с домашними заданиями; открыла целый мир, где была не только нищета, пьянство и тюрьма, но и достойная жизнь среднего класса, которую он до сих пор не представлял.

