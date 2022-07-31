Луис Суарес: туда, где все начиналось

Луис Суарес сыграет за "Насьональ" впервые за 16 лет. И впервые как суперзвезда.

На момент ухода в 2006-м он еще был сопляком из нищего района, который ничего не знал о жизни, доверил свой кошелек агенту и просто спешил увидеть свою Софию.

Они с ней договорились, что Луис переедет в Европу при первой же возможности, и он сделал все, как обещал. Подростковая любовь – ему 15, ей 13. У нее отец-банкир и дом в престижном пригороде; у него лачуга в трущобах и ветер в карманах. Шансы на успех – один из миллиона.

Луис тогда не отступил – и сейчас двое их старших детей точно знают эту историю, как и весь Уругвай. Как не знать?

Когда пошел слух, что Эль Пистолеро едет домой, 15 тысяч фанатов "Насьоналя" на трибунах одели его маски. Трудно вообразить, что здесь произойдет в день дебюта. Уже очень давно в Уругвай возвращаются разве что сбитыми летчиками, как Рекоба или Форлан.

Суарес же востребован в Европе, но стремится как можно тщательнее подготовиться к мундиалю, поэтому все так, как есть.

Ну, и – бонус – они с Софией вновь побродят по улицам, где все начиналось. Им точно будет, что вспомнить.

***

На самом деле Суарес родился не в Монтевидео, а в городке Сальто в 150 км от столицы.

Уже в "Барсе" он признавался, что не помнит там ни одной улицы, чем смертельно обидел местных, а вот когда в 94-м семья переезжала в столицу, 7-летний Луис отказывался трогаться с места и некоторое время жил с бабушкой.

Было несладко. Родители без образования, чернорабочие; кроме Луиса у них было еще шестеро детей. Их дом в Монтевидео стоял прямо посреди городских трущоб; на одной стороне двора – лимонное дерево, на другой – огороженная колючей проволокой стена женской тюрьмы.

Суарес с бабушкой. Фото: El Sol/ автор неизвестен

Об отце Луиса наилучше скажет то, что на просмотр в детскую команду "Уррета" его привела мама. Она ничего не понимала в футболе, только сказала тренеру, что сын "забивает голы".

"Нас привезли на матч в место, которое называлось Лагомар. Без Луиса его команда проигрывала 0:2, а затем он вышел и сам забил четыре раза", – вспоминает Сандра.

Все ее сбережения шли на еду – о бутсах и речь не шла. Луис начинал карьеру босиком, пока тренер не договорился с кем-то из старших ребят, чтобы отдали ему поношенные.

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Когда парню исполнилось 9, родители расстались. Никаких сенсаций – они и раньше жили как кот с собакой.

Луис и его друзья. Фото: elcomercio.pe/ автор неизвестен

Для детей это означало только новый уровень беспросветности. Будущий супербомбардир проводил больше времени у своих друзей по "Уррете", чем дома. Мартин, Леонардо и Виктор – никто из них так и не стал профи.

А вот о Луисе заговорили быстро. Ему исполнилось 12, когда взрослые впервые за него поспорили – в деле были "Данубио", "Дефенсор" и "Насьональ". Парень выбрал последних, потому что уже долго их знал:

"Директора "Насьоналя" Уилсон Перес и Хосе Луис Эспозито очень помогали мне. Они знали обо всех проблемах моей семьи; знали, что мои родители разведены и поэтому следили, чтобы у меня были карманные деньги".

Уже тогда Перес и Эспозито ясно понимали, что за парня придется драться. За пределами поля Луиса окружали друзья-хулиганы из уличных банд и неудачники, спустившие все на игровые автоматы. А дно как трясина – затягивает.

Suarez, venis a Nacional ? "A la gallina no voy, con una vez alcanza jeje y estoy agradecido. Pero mi sueño es jugar en el club que era hincha de niño, no de profesional, pero los dirigentes duermen la siesta. pic.twitter.com/X5KwNsSH0t — Gabriel (@carboneros1891) July 26, 2022

Ребенок этого не чувствует, а у подростка все пошло по наклонной, и футбол тоже. В 14 лет Суарес забил всего 7 голов в 44 матчах и был первым в списке на отчисление, но Уилсон Перес уговорил координатора академии Даниэля Энрикеса дать ему последний шанс:

"Я отвел его в сторону и сказал максимально серьезно, что больше возможностей не будет. Чтобы стать кем-то, нужно использовать эту, последнюю".

Луиса уже третий год не переводили в следующий класс школы; дома он тоже появлялся эпизодически, да и никому не было до него дела. Все висело на волоске.

"Тогда я впервые задумался над карьерой. Мне было 14, и никто не знал, стану ли я профессиональным футболистом, но я спросил себя, почему бы не попробовать? Если у меня получится, я смогу помочь всем – маме, папе, братьям и сестрам. Но первой моей целью были просто бутсы. Их клуб покупал всем, кто играл за молодежку".

Суарес с тренером. Фото: elcomercio.pe/ автор неизвестен

***

За правильное решение Луиса уже очень быстро наградила сама жизнь, и дело не в обуви.

Когда Суарес впервые встретил дочь местного банкира Софию Бальби, ей было 13, а ему 15. Их познакомили на вечеринке после титула "Насьоналя", и этого было достаточно.

Ее семья жила в курортном Солимаре в 24 км от Монтевидео, и чтобы собрать на билет хотя бы в один конец, Луис пошел уборщиком в аэропорт. Если же покупал подарок, то – не поверите – за клубный счет!

"Обычно я просил у Уилсона Переса. Если его не было, спонсором моих свиданий становился другой босс – Хосе Луис Эспозито. Перед матчами я выпрашивал неофициальные бонусы, типа, 20 песо за гол. Как правило, посмеявшись, мне давали деньги".

Боссам нравилось, что Суарес на глазах менялся. Софья забрала его с улиц, вернула в школу, помогала с домашними заданиями; открыла целый мир, где была не только нищета, пьянство и тюрьма, но и достойная жизнь среднего класса, которую он до сих пор не представлял.

His life changed for better after he met a blond and fair skin girl, Sofia Balbi, when he was 15. She made him realize the importance of hard work and her family gave him the sense of belonging and safety pic.twitter.com/9yMdbkNUUB — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 23, 2018

Ну, а самое фантастическое в этой истории то, что Луиса полюбили ее родители – богачей покорил парень, который ходил ежедневно пешком по 20 км ради их дочери. Они заботились о нем – покупали даже еду и школьные принадлежности; давали простые советы, которых он никогда не слышал от родителей.

Добавьте сюда природный талант – и в первый же сезон с Софией Луис забил 63 гола, лишь на один мяч не дотянув до клубного рекорда. Перес сиял от счастья – он не прогадал.

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В 2002-м Суареса уже вовсю штурмовали агенты с предложениями продать часть прав за 20-25 тысяч долларов.

В Уругвае, да и по всей Латинской Америке, так скупают бедноту, и это всегда работает, потому что ребята из трущоб отродясь не видели таких денег. Суарес исключением не был. Даже отец откуда-то взялся, и тоже настаивал на продаже. Но Софи наложила вето.

Суарес начал попадать на страницы прессы. Фото: elcomercio.pe/ автор неизвестен

Добрая, умная и всезнающая Софи – она всегда понимала, как будет лучше, и все, что требовалось от него, Луиса, – делать, как она говорит.

Даже в день, когда их разлучил океан, его спасли ее слова: "Ты сможешь переехать в Европу, если станешь известным футболистом. Еще есть шанс, и тогда мы снова будем вместе".

Вообще это было как обухом по голове. Банк, где работал старый Бальби, обанкротился, и брат подыскал ему новую работу в Барселоне. Семья взяла неделю на сборы, а дальше Луису уже не нужно было ездить в Солимар. Он остался один на один с учебой, футболом и окружением, которое по-прежнему пьянствовало и играло на автоматах.

В "Насьонале" сильно переживали по этому поводу, потому что помнили Суареса до встречи с Бальби, но все зря - впервые в жизни у Луиса была четкая цель:

"Именно тогда я понял, что ради нее мне придется работать над собой каждый день. Я должен проснуться и вкалывать. Всегда на максимуме, никаких поблажек – чтобы как можно скорее попасть в Европу".

Собственно, когда вы видите сейчас видео, где Суареса встречают в "Насьонале" как героя – частично это из-за тех безумных лет. За два сезона в команде Луис ни разу не покинул поле в сухой и чистой футболке.

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Кстати, 20% прав на себя он таки продал - уж очень хотел наведаться в Барселону.

Эти права купил Даниэль Фонсека – бывший игрок "Юве", который некоторое время вел дела Луиса, пока они не поссорились до ножей. Не стоит пересказывать, что они наговорили друг о друге – вероятно, оба врут; это же южане.

Главное, что на поле дела у юного форварда шли отлично. Еженедельно он накручивал соперников и забивал голы, и когда скауты "Гронингена" прибыли в Монтевидео, то еще от таксистов наслушались о Луисе вволю.

Фото: elcomercio.pe/ автор неизвестен

Парадокс заключался в том, что вообще-то Ганс Найланд и Хэнк Вельдмате приехали смотреть другого нападающего Элвиса Фигероа; даже с его агентом договорились о комиссионных.

"Мы слышали о Суаресе, но он не был нашей целью. Мы знали, что он нам не по карману. Во многом это было просто совпадение", - вспоминает Найланд.

Вельдмате, в свою очередь, оторопел он игры и гола 19-летнего нападающего. Защиту и вратаря он прошел в одиночку - при помощи ложных замахов:

"Уже за 20-25 минут игры он показал то, что сейчас делает его одним из мировых топов. Сначала казалось, что ему везло, но вскоре мы поняли – везение ни при чем. Это врожденный класс. Он точно знал, как решать ситуации в штрафной".

Суарес в Гронингене. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: VI Images

За Луиса "Насьональ" попросил 4,2 млн евро – абсолютно неподъемная сумма для "Гронингена", который только что достроил новый стадион. Найланд и Вельдмате вернулись домой с пустыми руками, но уже через неделю гендиру позвонили по телефону:

"Мистер Найланд, мы можем вернуться к разговору о Луисе Суаресе?"

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Бизнесмены ссорились три дня, прежде чем сошлись на 1,585 млн евро.

Все эти три дня Луис просидел в номере отеля в Амстердаме, нервно кусая пальцы. Его мечта вот-вот должна была сбыться… или нет.

Когда все выгорело, и подписи были наконец проставлены, Найланд улыбался, как никогда в жизни:

"Для "Гронингена" это большой день. К нам едет один из главных талантов Южной Америки. Не в "Аякс", ПСВ или "Фейенорд" - он выбрал именно "Гронинген". Безумные переговоры".

Ну, а Луис просто позвонил по телефону Софии, и уже через неделю она была у него с вещами. Задача выполнена, он мог выдохнуть с облегчением, пусть и ненадолго. Как только чернила на контракте подсохли, голландцы уже взяли его в оборот – нужно было немедленно нанять репетитора по языку, подыскать жилье, разобраться с лишними кило, позорным рационом и многое другое. Но это так, мелочи.

Главное – он пересек океан миллионером. Возможно, один из всей улицы или даже квартала – кто знает? Жизнь в дебрях Монтевидео сложная, но ему удалось. Им удалось – Луису Суаресу и Софии Бальби.

А затем удалось в Амстердаме, Ливерпуле, Барселоне, Мадриде. Успех сопровождал главную пару Уругвая всегда и везде.

Почему бы напоследок и не вернуться в Уругвай? Хотя бы до ЧМ - других целей все равно не осталось. Только побродить улицамии, где у них, молодых, все только начиналось.