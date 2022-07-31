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Луис Суарес: туда, где все начиналось

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Про молодость Пистолеро

Луис Суарес: туда, где все начиналось

Фото: clubradiola.com/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Луис Суарес сыграет за "Насьональ" впервые за 16 лет. И впервые как суперзвезда.

На момент ухода в 2006-м он еще был сопляком из нищего района, который ничего не знал о жизни, доверил свой кошелек агенту и просто спешил увидеть свою Софию.

Они с ней договорились, что Луис переедет в Европу при первой же возможности, и он сделал все, как обещал. Подростковая любовь – ему 15, ей 13. У нее отец-банкир и дом в престижном пригороде; у него лачуга в трущобах и ветер в карманах. Шансы на успех – один из миллиона.

Луис тогда не отступил – и сейчас двое их старших детей точно знают эту историю, как и весь Уругвай. Как не знать?

Когда пошел слух, что Эль Пистолеро едет домой, 15 тысяч фанатов "Насьоналя" на трибунах одели его маски. Трудно вообразить, что здесь произойдет в день дебюта. Уже очень давно в Уругвай возвращаются разве что сбитыми летчиками, как Рекоба или Форлан.

Суарес же востребован в Европе, но стремится как можно тщательнее подготовиться к мундиалю, поэтому все так, как есть.

Ну, и – бонус – они с Софией вновь побродят по улицам, где все начиналось. Им точно будет, что вспомнить.

***

На самом деле Суарес родился не в Монтевидео, а в городке Сальто в 150 км от столицы.

Уже в "Барсе" он признавался, что не помнит там ни одной улицы, чем смертельно обидел местных, а вот когда в 94-м семья переезжала в столицу, 7-летний Луис отказывался трогаться с места и некоторое время жил с бабушкой.

Было несладко. Родители без образования, чернорабочие; кроме Луиса у них было еще шестеро детей. Их дом в Монтевидео стоял прямо посреди городских трущоб; на одной стороне двора – лимонное дерево, на другой – огороженная колючей проволокой стена женской тюрьмы.

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Суарес с бабушкой. Фото: El Sol/ автор неизвестен

Об отце Луиса наилучше скажет то, что на просмотр в детскую команду "Уррета" его привела мама. Она ничего не понимала в футболе, только сказала тренеру, что сын "забивает голы".

"Нас привезли на матч в место, которое называлось Лагомар. Без Луиса его команда проигрывала 0:2, а затем он вышел и сам забил четыре раза", – вспоминает Сандра.

Все ее сбережения шли на еду – о бутсах и речь не шла. Луис начинал карьеру босиком, пока тренер не договорился с кем-то из старших ребят, чтобы отдали ему поношенные.

***

Когда парню исполнилось 9, родители расстались. Никаких сенсаций – они и раньше жили как кот с собакой.

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Луис и его друзья. Фото: elcomercio.pe/ автор неизвестен

Для детей это означало только новый уровень беспросветности. Будущий супербомбардир проводил больше времени у своих друзей по "Уррете", чем дома. Мартин, Леонардо и Виктор – никто из них так и не стал профи.

А вот о Луисе заговорили быстро. Ему исполнилось 12, когда взрослые впервые за него поспорили – в деле были "Данубио", "Дефенсор" и "Насьональ". Парень выбрал последних, потому что уже долго их знал:

"Директора "Насьоналя" Уилсон Перес и Хосе Луис Эспозито очень помогали мне. Они знали обо всех проблемах моей семьи; знали, что мои родители разведены и поэтому следили, чтобы у меня были карманные деньги".

Уже тогда Перес и Эспозито ясно понимали, что за парня придется драться. За пределами поля Луиса окружали друзья-хулиганы из уличных банд и неудачники, спустившие все на игровые автоматы. А дно как трясина – затягивает.

Ребенок этого не чувствует, а у подростка все пошло по наклонной, и футбол тоже. В 14 лет Суарес забил всего 7 голов в 44 матчах и был первым в списке на отчисление, но Уилсон Перес уговорил координатора академии Даниэля Энрикеса дать ему последний шанс:

"Я отвел его в сторону и сказал максимально серьезно, что больше возможностей не будет. Чтобы стать кем-то, нужно использовать эту, последнюю".

Луиса уже третий год не переводили в следующий класс школы; дома он тоже появлялся эпизодически, да и никому не было до него дела. Все висело на волоске.

"Тогда я впервые задумался над карьерой. Мне было 14, и никто не знал, стану ли я профессиональным футболистом, но я спросил себя, почему бы не попробовать? Если у меня получится, я смогу помочь всем – маме, папе, братьям и сестрам. Но первой моей целью были просто бутсы. Их клуб покупал всем, кто играл за молодежку".

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Суарес с тренером. Фото: elcomercio.pe/ автор неизвестен

***

За правильное решение Луиса уже очень быстро наградила сама жизнь, и дело не в обуви.

Когда Суарес впервые встретил дочь местного банкира Софию Бальби, ей было 13, а ему 15. Их познакомили на вечеринке после титула "Насьоналя", и этого было достаточно.

Ее семья жила в курортном Солимаре в 24 км от Монтевидео, и чтобы собрать на билет хотя бы в один конец, Луис пошел уборщиком в аэропорт. Если же покупал подарок, то – не поверите – за клубный счет!

"Обычно я просил у Уилсона Переса. Если его не было, спонсором моих свиданий становился другой босс – Хосе Луис Эспозито. Перед матчами я выпрашивал неофициальные бонусы, типа, 20 песо за гол. Как правило, посмеявшись, мне давали деньги".

Боссам нравилось, что Суарес на глазах менялся. Софья забрала его с улиц, вернула в школу, помогала с домашними заданиями; открыла целый мир, где была не только нищета, пьянство и тюрьма, но и достойная жизнь среднего класса, которую он до сих пор не представлял.

Ну, а самое фантастическое в этой истории то, что Луиса полюбили ее родители – богачей покорил парень, который ходил ежедневно пешком по 20 км ради их дочери. Они заботились о нем – покупали даже еду и школьные принадлежности; давали простые советы, которых он никогда не слышал от родителей.

Добавьте сюда природный талант – и в первый же сезон с Софией Луис забил 63 гола, лишь на один мяч не дотянув до клубного рекорда. Перес сиял от счастья – он не прогадал.

***

В 2002-м Суареса уже вовсю штурмовали агенты с предложениями продать часть прав за 20-25 тысяч долларов.

В Уругвае, да и по всей Латинской Америке, так скупают бедноту, и это всегда работает, потому что ребята из трущоб отродясь не видели таких денег. Суарес исключением не был. Даже отец откуда-то взялся, и тоже настаивал на продаже. Но Софи наложила вето.

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Суарес начал попадать на страницы прессы. Фото: elcomercio.pe/ автор неизвестен

Добрая, умная и всезнающая Софи – она всегда понимала, как будет лучше, и все, что требовалось от него, Луиса, – делать, как она говорит.

Даже в день, когда их разлучил океан, его спасли ее слова: "Ты сможешь переехать в Европу, если станешь известным футболистом. Еще есть шанс, и тогда мы снова будем вместе".

Вообще это было как обухом по голове. Банк, где работал старый Бальби, обанкротился, и брат подыскал ему новую работу в Барселоне. Семья взяла неделю на сборы, а дальше Луису уже не нужно было ездить в Солимар. Он остался один на один с учебой, футболом и окружением, которое по-прежнему пьянствовало и играло на автоматах.

В "Насьонале" сильно переживали по этому поводу, потому что помнили Суареса до встречи с Бальби, но все зря - впервые в жизни у Луиса была четкая цель:

"Именно тогда я понял, что ради нее мне придется работать над собой каждый день. Я должен проснуться и вкалывать. Всегда на максимуме, никаких поблажек – чтобы как можно скорее попасть в Европу".

Собственно, когда вы видите сейчас видео, где Суареса встречают в "Насьонале" как героя – частично это из-за тех безумных лет. За два сезона в команде Луис ни разу не покинул поле в сухой и чистой футболке.

***

Кстати, 20% прав на себя он таки продал - уж очень хотел наведаться в Барселону.

Эти права купил Даниэль Фонсека – бывший игрок "Юве", который некоторое время вел дела Луиса, пока они не поссорились до ножей. Не стоит пересказывать, что они наговорили друг о друге – вероятно, оба врут; это же южане.

Главное, что на поле дела у юного форварда шли отлично. Еженедельно он накручивал соперников и забивал голы, и когда скауты "Гронингена" прибыли в Монтевидео, то еще от таксистов наслушались о Луисе вволю.

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Фото: elcomercio.pe/ автор неизвестен

Парадокс заключался в том, что вообще-то Ганс Найланд и Хэнк Вельдмате приехали смотреть другого нападающего Элвиса Фигероа; даже с его агентом договорились о комиссионных.

"Мы слышали о Суаресе, но он не был нашей целью. Мы знали, что он нам не по карману. Во многом это было просто совпадение", - вспоминает Найланд.

Вельдмате, в свою очередь, оторопел он игры и гола 19-летнего нападающего. Защиту и вратаря он прошел в одиночку - при помощи ложных замахов:

"Уже за 20-25 минут игры он показал то, что сейчас делает его одним из мировых топов. Сначала казалось, что ему везло, но вскоре мы поняли – везение ни при чем. Это врожденный класс. Он точно знал, как решать ситуации в штрафной".

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Суарес в Гронингене. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: VI Images

За Луиса "Насьональ" попросил 4,2 млн евро – абсолютно неподъемная сумма для "Гронингена", который только что достроил новый стадион. Найланд и Вельдмате вернулись домой с пустыми руками, но уже через неделю гендиру позвонили по телефону:

"Мистер Найланд, мы можем вернуться к разговору о Луисе Суаресе?"

***

Бизнесмены ссорились три дня, прежде чем сошлись на 1,585 млн евро.

Все эти три дня Луис просидел в номере отеля в Амстердаме, нервно кусая пальцы. Его мечта вот-вот должна была сбыться… или нет.

Когда все выгорело, и подписи были наконец проставлены, Найланд улыбался, как никогда в жизни:

"Для "Гронингена" это большой день. К нам едет один из главных талантов Южной Америки. Не в "Аякс", ПСВ или "Фейенорд" - он выбрал именно "Гронинген". Безумные переговоры".

Ну, а Луис просто позвонил по телефону Софии, и уже через неделю она была у него с вещами. Задача выполнена, он мог выдохнуть с облегчением, пусть и ненадолго. Как только чернила на контракте подсохли, голландцы уже взяли его в оборот – нужно было немедленно нанять репетитора по языку, подыскать жилье, разобраться с лишними кило, позорным рационом и многое другое. Но это так, мелочи.

Главное – он пересек океан миллионером. Возможно, один из всей улицы или даже квартала – кто знает? Жизнь в дебрях Монтевидео сложная, но ему удалось. Им удалось – Луису Суаресу и Софии Бальби.

А затем удалось в Амстердаме, Ливерпуле, Барселоне, Мадриде. Успех сопровождал главную пару Уругвая всегда и везде.

Почему бы напоследок и не вернуться в Уругвай? Хотя бы до ЧМ - других целей все равно не осталось. Только побродить улицамии, где у них, молодых, все только начиналось.

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В статье: Луис Суарес Насьональ (Уругвай) Гронинген
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