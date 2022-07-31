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Домагой Вида переехал из Турции в Грецию

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Игрок перешел на правах свободного агента

Домагой Вида переехал из Турции в Грецию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший хорватский защитник киевского "Динамо" Домагой Вида официально стал игроком греческого АЕК.

33-летний балканец подписал с командой контракт до лета 2024 года. Остальные детали соглашения стороны пока решили не разглашать.

Известно, что трансфер состоялся на правах свободного агента, так как в конце сезона 2021/22 футболист покинул "Бешикташ" после завершения контракта.

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В статье: Домагой Вида Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) АЕК
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Источник:
Твиттер ФК АЕК

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