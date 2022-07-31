Домагой Вида переехал из Турции в Грецию
Игрок перешел на правах свободного агента
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший хорватский защитник киевского "Динамо" Домагой Вида официально стал игроком греческого АЕК.
33-летний балканец подписал с командой контракт до лета 2024 года. Остальные детали соглашения стороны пока решили не разглашать.
Известно, что трансфер состоялся на правах свободного агента, так как в конце сезона 2021/22 футболист покинул "Бешикташ" после завершения контракта.
Εργομετρικές εξετάσεις ✔️— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 31, 2022
Υπογραφή συμβολαίου ✔️
Ξενάγηση στην OPAP Arena✔️
Ντομαγκόι Βίντα, ο νέος παίκτης της ομάδας μας! ????⚫️#aekfc #aekfcseason2022_23 #summertransfers #Vida_21 pic.twitter.com/eTPpCBs8oH
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