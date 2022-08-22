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Судьбу трофея решил один гол. Лиссабонская Бенфика – обладатель Межконтинентального Кубка U-20

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Встреча состоялась на трибунах "Эстадио Сентенарио", где в 1930 году проходил финал ЧМ

Судьбу трофея решил один гол. Лиссабонская Бенфика – обладатель Межконтинентального Кубка U-20

Benfica

Новина українською

"Бенфика" стала первым обладателем Межконтинентального кубка U-20. Победители Юношеской лиги УЕФА обыграли на легендарном "Сентенарио" в Монтевидео "Пеньяроль", чемпиона молодежного Кубка Либертадорес.

Главными героями встречи стали автор забитого мяча Луиш Семеду и голкипер "Бенфики" Самуэл Соареш, активно метавшийся по рамке ворот.

"Бенфика" была вынуждена обходиться без Энрике Араужу, автора хет-трика в финале Юношеской лиги, так как парень понадобился первой команде в Лиге чемпионов в противостоянии с киевским "Динамо".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Пеньяроль (Уругвай)
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Источник:
uefa.com

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