Судьбу трофея решил один гол. Лиссабонская Бенфика – обладатель Межконтинентального Кубка U-20

"Бенфика" стала первым обладателем Межконтинентального кубка U-20. Победители Юношеской лиги УЕФА обыграли на легендарном "Сентенарио" в Монтевидео "Пеньяроль", чемпиона молодежного Кубка Либертадорес.

Главными героями встречи стали автор забитого мяча Луиш Семеду и голкипер "Бенфики" Самуэл Соареш, активно метавшийся по рамке ворот.

"Бенфика" была вынуждена обходиться без Энрике Араужу, автора хет-трика в финале Юношеской лиги, так как парень понадобился первой команде в Лиге чемпионов в противостоянии с киевским "Динамо".