Судьбу трофея решил один гол. Лиссабонская Бенфика – обладатель Межконтинентального Кубка U-20
Встреча состоялась на трибунах "Эстадио Сентенарио", где в 1930 году проходил финал ЧМ
Benfica
"Бенфика" стала первым обладателем Межконтинентального кубка U-20. Победители Юношеской лиги УЕФА обыграли на легендарном "Сентенарио" в Монтевидео "Пеньяроль", чемпиона молодежного Кубка Либертадорес.
Главными героями встречи стали автор забитого мяча Луиш Семеду и голкипер "Бенфики" Самуэл Соареш, активно метавшийся по рамке ворот.
???? Estes miúdos são ????????????????????????????! ????#MadeInBenfica #IntercontinentalSub20 pic.twitter.com/iNKpyNyI7G— SL Benfica (@SLBenfica) August 21, 2022
"Бенфика" была вынуждена обходиться без Энрике Араужу, автора хет-трика в финале Юношеской лиги, так как парень понадобился первой команде в Лиге чемпионов в противостоянии с киевским "Динамо".
???? O ???????????????? da vitória na #IntercontinentalSub20!#MadeInBenfica #CAPSLB pic.twitter.com/IcWJ0QpCOP— SL Benfica (@SLBenfica) August 21, 2022
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