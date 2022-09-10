Член боснийской ФА: Матч с россиянами надо отменить, признаю ошибку
Лучше поздно, чем никогда
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Член исполкома боснийской Футбольной ассоциации Фуад Чолпа заговорил об отзыве своего голоса за проведение спарринга с россией.
"Я признаю свою ошибку. В сложившихся обстоятельствах я буду просить об отмене этого матча", - заявил функционер в интервью местному каналу N1.
Ранее категорически против проведения матча из-за вторжения РФ в Украину выступили Эдин Джеко, Миралем Пьянич, Вахид Халилходжич и многие другие легенды боснийского футбола.
Интересно, что вчера именно голос Чулпы стал решающим в голосовании за проведение матча против россиян. Скорость переобувания - 99 уровень.
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