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Не покорил Мадрид, но принес трофей АПЛ Манчестер Сити: Мануэлю Пеллегрини – 69 лет

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Хороший специалист празднует День рождения

Не покорил Мадрид, но принес трофей АПЛ Манчестер Сити: Мануэлю Пеллегрини – 69 лет

Getty Images / Global Images Ukraine

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Мануэль Луис Пеллегрини Рипамонти родился 16 сентября 1953 года в городе Сантьяго (Чили). Сейчас Пеллегрини возглавляет "Реал Бетис". На 2008 год являлся вторым по проценту побед в чемпионате Испании южноамериканским тренером после Вандерлея Лушембурго.

Мануэль становился обладателем Кубка Чили и победителем Лигильи в составе "Универсидад де Чили", за который отыграл всю карьеру профессионального футболиста (1973-1986).

Пеллегрини становился чемпионом Аргентины, возглавляя "Ривер Плейт". Также в качестве тренера чилиец выигрывал АПЛ и Кубок Английской лиги вместе с "Манчестер Сити". С испанским "Вильярреалом" специалист брал Кубок Интертото и доходил до полуфинала ЛЧ. С 5 июня 2009-го по 26 мая 2010 года работал в "Реале".

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В статье: Мануэль Пеллегрини
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