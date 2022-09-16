Не покорил Мадрид, но принес трофей АПЛ Манчестер Сити: Мануэлю Пеллегрини – 69 лет
Хороший специалист празднует День рождения
Getty Images / Global Images Ukraine
Мануэль Луис Пеллегрини Рипамонти родился 16 сентября 1953 года в городе Сантьяго (Чили). Сейчас Пеллегрини возглавляет "Реал Бетис". На 2008 год являлся вторым по проценту побед в чемпионате Испании южноамериканским тренером после Вандерлея Лушембурго.
Мануэль становился обладателем Кубка Чили и победителем Лигильи в составе "Универсидад де Чили", за который отыграл всю карьеру профессионального футболиста (1973-1986).
Пеллегрини становился чемпионом Аргентины, возглавляя "Ривер Плейт". Также в качестве тренера чилиец выигрывал АПЛ и Кубок Английской лиги вместе с "Манчестер Сити". С испанским "Вильярреалом" специалист брал Кубок Интертото и доходил до полуфинала ЛЧ. С 5 июня 2009-го по 26 мая 2010 года работал в "Реале".
Популярное сейчас
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
- Защитник Динамо: Не могу назвать причину поражения
- Драматичная ничья соперников Динамо. Ренн - Фенербахче 2:2. Видео голов и обзор матча
- Шевченко, Блохин и другие украинские легенды футбола призвали боснийцев не играть с россией
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО