Черный лебедь голландского футбола. Сегодня юбилей у чемпиона Европы Франка Райкарда

Франклин Эдмундо Райкард родился 30 сентября 1962 года в Амстердаме. Нидерландский футболист и тренер. Карьеру начинал в "Аяксе", вместе с голландцами выигрывал чемпионат, Кубок страны, Кубок обладателей Кубков УЕФА и Лигу чемпионов.

Также Франк запомнился по выступлениям за итальянский "Милан" и сборную своей страны. С "россонери" Райкард брал Скудетто, Суперкубок Италии, Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА. С "Оранье" футболист выигрывал чемпионат Европы-1988 (в финале против СССР вышел на поле в старте) и бронзу ЕВРО-1992.

Он тренировал сборные Нидерландов и Саудовской Аравии, "Спарту", "Галатасарай" и "Барселону". Под его руководством "сине-гранатовые" брали золото первенства, ЛЧ и Суперкубок Испании.

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