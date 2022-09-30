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Черный лебедь голландского футбола. Сегодня юбилей у чемпиона Европы Франка Райкарда

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60! Тот, кто тренировал каталонцев до Пепа

Черный лебедь голландского футбола. Сегодня юбилей у чемпиона Европы Франка Райкарда

Getty Images / Global Images Ukraine

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Франклин Эдмундо Райкард родился 30 сентября 1962 года в Амстердаме. Нидерландский футболист и тренер. Карьеру начинал в "Аяксе", вместе с голландцами выигрывал чемпионат, Кубок страны, Кубок обладателей Кубков УЕФА и Лигу чемпионов.

Также Франк запомнился по выступлениям за итальянский "Милан" и сборную своей страны. С "россонери" Райкард брал Скудетто, Суперкубок Италии, Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА. С "Оранье" футболист выигрывал чемпионат Европы-1988 (в финале против СССР вышел на поле в старте) и бронзу ЕВРО-1992.

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Он тренировал сборные Нидерландов и Саудовской Аравии, "Спарту", "Галатасарай" и "Барселону". Под его руководством "сине-гранатовые" брали золото первенства, ЛЧ и Суперкубок Испании.

Также отметим, что сегодня исполняется 36 лет французскому форварду Оливье Жиру.

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В статье: Оливье Жиру Франк Райкард
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