Легенда МЮ, тренировавшая Сити. Сегодня День рождения у Марка Хьюза

Лесли Марк Хьюз родился 1 ноября 1963 года в Рексеме (Уэльс). Валлийский футболист и футбольный тренер. Офицер ордена Британской империи (OBE, 2004).

В настоящее время является главным тренером английского клуба "Брэдфорд Сити". Ранее возглавлял "Блэкберн", "Сити", "Фулхэм", "Сток", "КПР" и "Саутгемптон".

Наибольшую известность как игрок Хьюз получил, выступая за английский клуб "Манчестер Юнайтед" (выиграл с "дьяволами" АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА и Кубок обладателей Кубков), однако за свою карьеру ему довелось поиграть также за такие известные клубы, как "Барселона", "Бавария", "Челси", "Саутгемптон", "Эвертон" и "Блэкберн Роверс".