Сегодня Шахтер и Днепр-1 узнают соперников в 1/16 финала еврокубков

Сегодня, 7 ноября в состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Начало - в 14:00.

Своего соперника на этой стадии узнает "Шахтер" - донецкий клуб находится в корзине команд, которые вылетели из Лиги чемпионов. В другом - коллективы, занявший вторые места в своих группах ЛЕ.

Корзина 1: "Аякс", "Байер", "Барселона", "Спортинг", "Зальцбург", "Шахтер", "Севилья", "Ювентус";

Корзина 2: "Манчестер Юнайтед", "Митьюлланд", "Нант", "Монако", ПСВ, "Ренн", "Рома", "Унион Берлин".

Первые игры пройдут 16 февраля 2023 года, ответные – 23 февраля.

Кроме того, сегодня состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций, на которой своего соперника получит "Днепр-1". Начало - в 15:00. Соперником команды Александа Кучера станет одна из команд, вылетевшая из Лиги Европы.

Корзина 1: "Фиорентина", "Андерлехт", "Лех", "Партизан", "Днепр-1", "Гент", ЧФР и "Базель".

Корзина 2: "Буде-Глимт", "АЕК" Ларнака, "Лудогорец", "Брага", "Шериф", "Лацио", "Карабах" и "Трабзонспор".

Первые игры пройдут 16 февраля 2023 года, ответные – 23 февраля.

UA-Футбол проведет текстовые трансляции жеребьевок.