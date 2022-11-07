Сегодня Шахтер и Днепр-1 узнают соперников в 1/16 финала еврокубков
Горняки - в Лиге Европы, днепряне - в Лиге конференций
shakhtar.com
Сегодня, 7 ноября в состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Начало - в 14:00.
Своего соперника на этой стадии узнает "Шахтер" - донецкий клуб находится в корзине команд, которые вылетели из Лиги чемпионов. В другом - коллективы, занявший вторые места в своих группах ЛЕ.
Корзина 1: "Аякс", "Байер", "Барселона", "Спортинг", "Зальцбург", "Шахтер", "Севилья", "Ювентус";
Корзина 2: "Манчестер Юнайтед", "Митьюлланд", "Нант", "Монако", ПСВ, "Ренн", "Рома", "Унион Берлин".
Первые игры пройдут 16 февраля 2023 года, ответные – 23 февраля.
Кроме того, сегодня состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций, на которой своего соперника получит "Днепр-1". Начало - в 15:00. Соперником команды Александа Кучера станет одна из команд, вылетевшая из Лиги Европы.
Корзина 1: "Фиорентина", "Андерлехт", "Лех", "Партизан", "Днепр-1", "Гент", ЧФР и "Базель".
Корзина 2: "Буде-Глимт", "АЕК" Ларнака, "Лудогорец", "Брага", "Шериф", "Лацио", "Карабах" и "Трабзонспор".
Первые игры пройдут 16 февраля 2023 года, ответные – 23 февраля.
UA-Футбол проведет текстовые трансляции жеребьевок.
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