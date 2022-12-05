Вербич отличился голом за Панатинаикос в товарищеском матче
Словенец успешно реализовал пенальти
Фото: pao.gr
В воскресенье, 4 декабря, греческий "Панатинаикос" провел товарищеский матч против кипрского "Пафоса". Участие в этом поединке принял и экс-игрок "Динамо" Беньямин Вербич.
Словенец начал игру на скамейке запасных, но появился на поле на 62-й минуте. Через 15 минут "зеленые" получили право на пенальти - экс-динамовец успешно его реализовал.
В итоге команда 29-летнего Вербича сумела отыграться и вырвать ничью - 2:2.
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