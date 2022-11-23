Вербич: Я был эмоционально привязан к Динамо. Было сложно уходить

Вингер греческого "Панатинаикоса" Беньямин Вербич поделился воспоминаниями об уходе из киевского "Динамо".

"Я был эмоционально привязан к "Динамо". Было сложно уходить. Ребята сейчас всегда в разъездах. То в Польше, если могут, то в Украине. Постоянные сирены и убежища. Им даже пришлось останавливать матчи. Я слышал это от своего бывшего одноклубника Кендзеры", - сказал Вербич.

Напомним, Вербич стал игроком "Динамо" в начале 2018-го года. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он играл в аренде за "Легию", а летом перешел в "Панатинаикос" в статусе свободного агента.