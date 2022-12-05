СМИ: Роналду согласовал контракт с новым клубом - известна дата перехода

Экс-нападающий "Манчестер "Юнайтед" Криштиану Роналду достиг договоренности с клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Официально игроком этой команды он станет 1 января 2023 года, сообщает Marca.

Контракт форварда сборной Португалии будет рассчитан на 2,5 года (до лета 2025 года). За один сезон звездный португалец будет зарабатывать 200 миллионов евро. В сумму будут также включены рекламные контракты, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Напомним, в ноябре "Манчестер Юнайтед" прекратил сотрудничество с Роналду из-за скандального интервью журналисту Пирсу Моргану, где Криштиану выступил с критикой в адрес руководства и главного тренера "красных дьяволов" Эрика тен Хага.