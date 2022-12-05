  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

СМИ: Роналду согласовал контракт с новым клубом - известна дата перехода

Общие новости
(1 голосов)

Португалец станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира

СМИ: Роналду согласовал контракт с новым клубом - известна дата перехода

Фото: twitter.com/selecaoportugal

Новина українською

Экс-нападающий "Манчестер "Юнайтед" Криштиану Роналду достиг договоренности с клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Официально игроком этой команды он станет 1 января 2023 года, сообщает Marca.

Контракт форварда сборной Португалии будет рассчитан на 2,5 года (до лета 2025 года). За один сезон звездный португалец будет зарабатывать 200 миллионов евро. В сумму будут также включены рекламные контракты, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Напомним, в ноябре "Манчестер Юнайтед" прекратил сотрудничество с Роналду из-за скандального интервью журналисту Пирсу Моргану, где Криштиану выступил с критикой в адрес руководства и главного тренера "красных дьяволов" Эрика тен Хага.

Читайте такжеПрезидент федерации Уругвая: Кто-то кашлянул рядом с Роналду - пенальти
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде