СМИ: Роналду согласовал контракт с новым клубом - известна дата перехода
Португалец станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Экс-нападающий "Манчестер "Юнайтед" Криштиану Роналду достиг договоренности с клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Официально игроком этой команды он станет 1 января 2023 года, сообщает Marca.
Контракт форварда сборной Португалии будет рассчитан на 2,5 года (до лета 2025 года). За один сезон звездный португалец будет зарабатывать 200 миллионов евро. В сумму будут также включены рекламные контракты, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
Напомним, в ноябре "Манчестер Юнайтед" прекратил сотрудничество с Роналду из-за скандального интервью журналисту Пирсу Моргану, где Криштиану выступил с критикой в адрес руководства и главного тренера "красных дьяволов" Эрика тен Хага.
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