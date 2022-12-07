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Роналду лаконично отреагировал на слухи о переходе в саудовский клуб

Общие новости
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Ответ португальца был лаконичным

Роналду лаконично отреагировал на слухи о переходе в саудовский клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, похоже, не будет играть на Ближнем Востоке. В последнее время СМИ связывали 37-летнего португальца с переходом в саудовский "Аль-Наср". Сообщалось, что он подпишет контракт на 2,5 года и окладом в 200 миллионов евро за сезон.

После победного матча со Швейцарией (6:1), благодаря которому "селесао" вышли в четвертьфинал ЧМ-2022, Криштиану задали вопрос о клубе из Саудовской Аравии. Ответ нападающего был лаконичным.

"Нет, это неправда", — приводит слова Роналду AS.

Напомним, что Роналду и "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце разорвали контракт по обоюдному согласию.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
AS

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