Роналду лаконично отреагировал на слухи о переходе в саудовский клуб
Ответ португальца был лаконичным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, похоже, не будет играть на Ближнем Востоке. В последнее время СМИ связывали 37-летнего португальца с переходом в саудовский "Аль-Наср". Сообщалось, что он подпишет контракт на 2,5 года и окладом в 200 миллионов евро за сезон.
После победного матча со Швейцарией (6:1), благодаря которому "селесао" вышли в четвертьфинал ЧМ-2022, Криштиану задали вопрос о клубе из Саудовской Аравии. Ответ нападающего был лаконичным.
"Нет, это неправда", — приводит слова Роналду AS.
Напомним, что Роналду и "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце разорвали контракт по обоюдному согласию.
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