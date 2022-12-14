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AS: У Роналду и его агента Мендеша возникла напряженность из-за неопределенности с будущим игрока

Общие новости
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(1 голосов)

Их отношения и раньше переживали взлеты и падения

AS: У Роналду и его агента Мендеша возникла напряженность из-за неопределенности с будущим игрока

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский форвард Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш имеют разногласия по поводу будущего футболиста.

Об этом пишет испанское издание AS.

Напряженность возросла из-за того, что они не могут найти точки соприкосновения по поводу следующей команды форварда. Клубы игнорируют агента и обращаются прямо к футболисту, чтобы обсудить возможный переход.

При этом подобная ситуация возникает не впервые, их отношения переживали и ранее взлеты и падения. Например, напряженная ситуация была в моменте, когда Роналду покидал "Ювентус". При этом Роналду и Мендеш всегда находят пути решения проблем, так как их отношения остаются очень близкими.

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Ранее появлялась информация, что Роналду может перейти в клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Также СМИ писали о том, что глава катарской лиги Антеро Энрике, ранее работавший спортивный директором "ПСЖ", может поучаствовать в переговорах Роналду с клубами из Катара.

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В статье: Криштиану Роналду Жорже Мендеш
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.12.2022 в 18:46
Скоро и сестра напишет: «за#### ты братец»
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