Победители ЛЕ, триумфатор ЛЧ и обладатели Кубка Европы. Кто был до Роналду в Саудовской Аравии

До последнего не верилось, что Криштиану Роналду все-таки окажется в Саудовской Аравии. Впрочем, португалец решился на этот шаг и теперь за астрономическую зарплату будет защищать цвета "Аль-Насра".

Выбор спорный, продолжаются дискуссии, а между тем в соцсетях происходит безумие - всем интересно, в каких условиях будет находиться пятикратный обладатель "Золотого мяча". Примечательно, что за считанные дни Instagram "рыцарей Неджда" "вырос" на 7,3 миллиона подписчиков. Не факт, что большинство из них покажет на карте Саудовскую Аравию, а некоторые вообще перепутали чемпионаты и побежали знакомиться с "Аль-Насром" из ОАЭ. Как и сам Роналду на пресс-конференции, указав Южную Африку.

Неужели Роналду будет играть на обочине мирового футбола? Глядя в каком контексте, нужно признать, что первенство радует высоким уровнем инфраструктуры и неплохим болельщикским интересом. Все это подпитывается огромными средствами и топовые исполнители точно не сожалеют, если оценивать сугубо финансовый аспект.

Безусловно, придется забыть о высоких спортивных амбициях, но стоит ли критиковать Криштиану в откровенно пенсионном возрасте? Да и не он один из известных игроков совершил переезд в экзотическую страну. Кто еще?

Бафетимби Гомис ("Аль-Гиляль", 2018 - 2022)

Статистика: 147 матчей, 107 голов, 16 результативных передач

В Европе Бафетимби Гомиса обошли большие трофеи - француз начинал в "Сент-Этьене", который не хватал звезд и пробивался через дебри Лиги 2, а "Лион" по состоянию на 2009-й был уже не тем и постепенно посыпался под доминацией "Пари Сен- Жермен". "Суонси", "Марсель", "Галатасарай" тоже неплохо, но и там нападающий ограничился скромным золотом чемпионата Турции.

Зато у Гомиса никогда не было проблем с цифрами – игрок таранного типа повсюду сиял. А когда попал в "Аль-Гиляль", то быстро превратился в суперзвезду тамошнего разлива - более сотни мячей позволили ему оставить заметный отпечаток в истории арабской страны. И хорошо, что индивидуальные почести подкреплены серией коллективных наград - два чемпионства Пролиги, кубок Короля, Суперкубок и две азиатские Лиги чемпионов. Шутки шутками, однако старания Бафетимби сделали "Аль-Гиляль" самым титулованным в условиях континентального турнира.

Зимой 2022-го вернулся в "Галатасарай", где даже в 37 является одним из самых продуктивных футболистов.

Эвер Банега ("Аль-Шабаб", 2020 - н.ч.)

Статистика: 67 матчей, 16 голов, 18 результативных передач

Эвер Банега ярко вспыхнул на родине (взял Копу Либертадорес) и провел отличную карьеру в Европе. Кто бы что ни говорил, но три медали ЛЕ - серьезное наследие, подтверждающее персональный класс аргентинца и его актуальность для "Севильи".

Еще в январе 2020-го стало известно, что Банега не продлит контракт с "нервионцами" и по завершении кампании переберется в "Аль-Шабаб". Надо сказать, что центральный полузащитник не ест хлеб даром и выкладывается по полной - это подтверждает не только приятная статистика, но и статус действующего капитана команды.

Эвер делает ощутимую разницу на поле, что положительно влияет на "Аль-Шабаб" - в сезоне 2020/21 "белые львы" финишировали вторыми, а прямо сейчас претендуют на первую строчку, отставая от "Аль-Насра на один зачетный балл".

Венсан Абубакар ("Аль-Наср", 2021 - н.ч.)

Статистика: 37 матчей, 12 голов, 5 результативных передач

У Венсана Абубакара был шанс стать выдающимся исполнителем, однако в итоге выбрал деньги. Следует ли камерунца за это осуждать? Ответ риторический: как правило, африканцы преследуют приземленные цели и отстаивают шкурные интересы, с которыми легко согласится 99 процентов рядовых людей.

В то же время, Абубакара можно похвалить - где бы он ни был, он всегда приносил результат. "Порту", "Бешикташ", "Аль-Наср" - центрфорвард исправно забивал и в целом стал правильным примером легионера, который не учитывает среду, а прежде всего нацелен на работу. Чувствуется, что если бы не заработки, Венсан мог бы построить значительно более успешную карьеру.

Правда, последние события указывают на то, что в саудовском клубе становится тесно - "Аль-Наср" применяет рисунок с одним страйкером и Венсан прекрасно понимает, что с появлением Роналду придется подвинуться. А не хочется.

Паулинью ("Аль-Ахли" Джидда, 2021 год)

Статистика: 4 матча, 2 гола

Паулинью не привыкать к постоянным и специфическим путешествиям - если кто-то не знал, то полузащитник выступал в чемпионатах Литвы и Польши. Хотя широкая общественность, безусловно, ближе познакомилась с бразильцем благодаря добротному перформансу в "Тоттенхэме" и "Барселоне".

Особенно Паулиньо поразил в Каталонии - от игрока ничего не ждали, но он продемонстрировал усердие и оправдал присутствие на фоне того же провального трансфера Филиппе Коутинью.

Летом 2021 года центрхав заключил трехлетний контракт с "Аль-Ахли", однако задержался на месте лишь до середины сентября. Причина? Точно не связана с профессиональными обязанностями - на родине у Паулинью сгорел дом, были определенные семейные трудности, так что пришлось наскоро упаковывать чемоданы.

К тому же звал фактически родной "Коринтианс" - "мушкетеры" рассчитывали, что футболист совершит камбек сразу после Китая и дождался момента, чтобы уже свободным агентом пригласить бывшего подопечного.

Луис Густаво ("Аль-Наср", 2022 - н.ч.)

Статистика: 9 матчей, 4 гола, 2 результативных передачи

Луис Густаво является не последним человеком для Бундеслиги - крепкий старт в "Хоффенгайме", заслуженное приглашение в "Баварию" и хороший отрезок в "Вольфсбурге", с которым бразилец получил кубок и Суперкубок Германии.

Опорник имел спрос и в глазах Юппа Хайнкеса - был важным винтиком в сезоне 2012/13 и даже после сложной операции на паху вернулся в строй и отыграл 90 минут в финале ЛЧ против "Боруссии" Дортмунд.

Вообще Густаво довольно точно выбирает проекты - например, с "Марселем" приблизился к победе в ЛЕ 2017/18, хотя в решающий момент и не справился с мадридским "Атлетико". Да и согласитесь - кого-либо сборная Бразилии не будет держать на карандаше годами и не доверит место в основе на домашнем Мундиале.

В июле 2022-го присоединился к "Аль-Насру" и показал, что в 35 достаточно пороха в пороховницах (держим в голове тот факт, на какой позиции функционирует Луис). Молодец.

Давид Оспина ("Аль-Наср", 2022 - н.ч.)

Статистика: 10 матчей, 6 пропущенных, 5 клиншитов

Трудно отрицать, что Давид Оспина удачно выглядел в лондонском "Арсенале" или "Наполи". Несмотря на то, что колумбиец сидел за спиной Войцеха Щенсного и Петера Чеха, он все равно достиг достойных показателей в стане "канониров" - заметьте, 70 поединков, два кубка и три Суперкубка Англии не появляются на пустом месте.

В Италии голкипер тоже не испортил картину - стал основным, принял участие в более чем 100 встречах и оформил национальный кубок. Плюс, не игнорируем интерес со стороны мадридского "Реала" - безусловно, "сливочные" видели в Оспине резервиста Тибо Куртуа, но даже это заслуживает уважения и говорит о потребности в глазах грандов.

В июле 2022-го трудоустроился в "Аль-Насре", является одним из ключевых факторов, позволяющих "рыцарям Неджда" надеяться на чемпионство.

Гжегож Криховяк ("Аль-Шабаб", 2022 - н.ч.)

Статистика: 9 матчей, 2 гола, 1 результативная передача

Вместе с Эвером Банегой в составе "Аль-Шабаба" находится бывший партнер по "Севильи", двукратный победитель ЛЕ - Гжегож Крыховяк. Поляк выступал в разных командах – где-то с большим успехом, где-то с меньшим – однако на дистанции все же зарекомендовал себя в лучшей тональности. Примечательно, что в конце января опорнику исполнится 33, но сборную Польши не представить без присутствия Криховьяка - его слово так же важно, как и Роберта Левандовского.

С началом полномасштабной войны обрадовал сознательной позицией и покинул болота. Контракт с "Краснодаром" предусмотрен до лета 2024-го, поэтому игрок постоянно мигрирует - сезон 2021/2022 завершил в греческом АЕКе, а в июне направился в Саудовскую Аравию, где по условиям аренды задержится на год.

Понятно, что это не все имена, вызывающие эффект "вау": например, на несколько матчей "заехал" Ангелос Харистеас (автор победного гола в финале Евро-2004), Эдер (благодаря действиям этого парня Португалия торжествовала в 2016-м) и даже Христо Стоичков в 1997-м (саудиты предложили полмиллиона долларов наличными, чтобы болгарин помог в финальной части кубка Азии). Не игнорируем Талиску, Ахмеда Мусу, Одиона Игало и Себастьяна Джовинко - эти ребята тоже были на слуху.

Что интересно, есть и УПЛовский отпечаток – Исмаэль Бангура, Джулиано, Маркос Пиззелли, Максим Коваль, Никита Корзун и Иван Томечак выступали в наших краях.