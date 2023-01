У Саудовской Аравии проблемы с имиджем. Для этого Аль-Наср подписал Роналду

Успех богатой нефтью Саудовской Аравии в переманивании пятикратного обладателя "Золотого мяча" на двухлетний контракт с "Аль-Насром" является последним шагом монархии Персидского залива в реализации своих спортивных амбиций - казалось бы, любой ценой. Об этом утверждает CNN в своем материале из цикла "Однажды на Ближнем Востоке".

Вскоре после подписания 37-летнего футболиста на страницу "Аль-Насра" в Instagram подписалось более 5,3 миллионов новых подписчиков. Официальный клубный веб-сайт был недоступен из-за превышения лимита пропускной способности из-за внезапного всплеска трафика, а хештег #HalaRonaldo – "Привет, Роналду" на арабском – в течение нескольких дней был популярен на Ближнем Востоке в Twitter.

Аналитики говорят, что его вербовка является частью более широких усилий королевства, чтобы диверсифицировать свои источники дохода и стать серьезным игроком на международной спортивной арене.

Это также рассматривается как шаг королевства, чтобы укрепить свой имидж после того, как он был запятнан расчленением и убийством обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году руками саудовских агентов, а также разрушительной войной, начатой королевством в Йемене в 2015 году.

Критики осуждали королевство за "спортивное размывание" и попытку поднять свою репутацию с помощью спорта.

"Я думаю, Саудовская Аравия несколько лет назад признала, что для того, чтобы быть могущественной нацией на международном уровне, вы не можете полагаться только на жесткую силу", - сказал CNN Даниэль Райхе, приглашенный научный сотрудник и доцент Джорджтаунского университета в Катаре.

"Вам также нужно инвестировать в мягкую силу, и случай с Катаром показывает, что это может работать достаточно хорошо", - сказал он, добавив, что Саудовская Аравия следует подходу Катара к спорту, но с задержкой примерно на 25 лет.

Соседний Катар также столкнулся с огромной критикой, поскольку выиграл заявку на проведение прошлогоднего чемпионата мира по футболу еще в 2010 году.

Несмотря на то, что меньшее государство Персидского залива сталкивается с подобными обвинениями в "спортивном размывании", турнир в основном рассматривается как успех, не в последнюю очередь из-за открытия миру другого взгляда на Ближний Восток, отчасти благодаря успеху Марокко в достижении полуфинала и Саудовской Аравии, обыгравшую Аргентину, а та в свою очередь впоследствии стала чемпионом мира.

Страны Персидского залива принимают участие в жесткой конкуренции, чтобы стать главными развлекательными и спортивными центрами региона. В ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре и Бахрейне, расположенных неподалеку друг от друга, есть своя гонка Формулы-1. Но их конкуренция не ограничивается регионом. Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ также купили, как трофеи, европейские футбольные команды.

"Эр-Рияд догоняет соседей, давно осознавших важность инвестирования в спорт, - сказал Саймон Чедвик, профессор спорта и геополитической экономики бизнес-школы SKEMA в Лилле, Франция. - Особенно учитывая то, что его главный источник дохода, нефть, постепенно уменьшается" .

"Это часть продолжающейся попытки создать более устойчивую экономику, которая шире базируется на отраслях, отличных от тех, которые используются благодаря нефти и газу", - сказал Чедвик CNN.

Новый клуб Роналду поддерживается инвестиционной компанией Qiddiya (QIC), дочерней компанией инвестиционного фонда Саудовской Аравии, Public Investment Fund (PIF), который играет ключевую роль в планах диверсификации королевства.

"Это также является признаком взаимосвязи, глобализации и открытости для остального мира", - сказал Райхе из Джорджтаунского университета.

Этот шаг является частью "нескольких недавних громких шагов в мире спорта, включая проведение боя Энди Руиса-младшего и Энтони Джошуа за чемпионский пояс в тяжелом весе в 2019 году и проведение престижного турнира по гольфу, - сказал Омар Аль-Убайдли, директор исследования в бахрейнском мозговом центре Derasat. – Это важная часть большой головоломки, представляющей их экономическую реструктуризацию".

Королевство было на пути не только диверсификации своей экономики, но и изменения своего имиджа среди шквала критики о соблидении прав человека и отношения к женщинам. Саудовская Аравия сегодня делает все от пустынных рейвов до команды с известными футболистами. Аргентинец Лионель Месси в прошлом году подписал выгодное рекламное соглашение с королевством.

35-летний Месси, которого называют лучшим игроком в мире, завершил чемпионат мира в Катаре победой своей команды над Францией, что сделало его партнерство еще более ценным для королевства.

Приобретение таких ключевых мировых фигур также поможет побороть многолетнюю репутацию монархии как "таинственной" и "ультраконсервативной", сказал Джеймс Дорси, старший научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама в Сингапуре и эксперт по футболу на Ближнем Востоке.

Аль-Убайдли сказал, что королевство хочет использовать высокий международный спорт "как средство для рекламы мира своей открытости".

Саудовская Аравия купила клуб английской Премьер-лиги "Ньюкасл Юнайтед" в 2021 году через трехсторонний консорциум, крупнейшим акционером которого является PIF. Этот шаг оказался противоречивым, поскольку Amnesty International и другие правозащитники обеспокоены тем, что он усугубит ситуация с нарушениями прав человека в королевстве.

Работу Роналду с Саудовской Аравией уже подвергают критике со стороны правозащитников, призывающих футболиста "привлечь внимание к проблемам с правами человека" в Саудовской Аравии.

"У Саудовской Аравии проблемы с имиджем, особенно после убийства Хашогги, – говорит Райхе. – Но недавние инвестиции королевства в спорт и развлечения направлены не на спортивные соревнования, а на развитие страны, социальные изменения и открытия миру".

Саудовская Аравия взвешивает заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 вместе с Египтом и Грецией, но министерство туризма королевства в ноябре отметило, что еще не подало официальную заявку. Чедвик считает, что соглашение Роналду с "Аль-Насром", однако, может помочь увеличить шансы на заявку королевства, если оно решит подавать ее.

Другой способ, которым Саудовская Аравия может извлечь выгоду от приобретения Роналду, заключается в том, что она сможет улучшить коммерческие показатели, говорит Чедвик, особенно если это сотрудничество привлечет больше международных талантов.

"Важно рассматривать Роналду не просто как геополитический инструмент, – сказал Чедвик, – у него все еще есть коммерческий компонент и цель, которой он, как ожидается, служит в Саудовской Аравии".

Переезд Роналду в Саудовскую Аравию свидетельствует о том, что королевство стремится к тому, чтобы его "считали лучшим" и что оно хочет, чтобы его воспринимали как "претендента и законного члена международного футбольного сообщества", сказал Чедвик.