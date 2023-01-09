"Это похоже на появление Пеле в США". Тренер Аль-Насра - о переходе Роналду
Руди Гарсия восхищается португальцем
Фото: facebook.com/alnassrfcofficial
Главный тренер "Аль-Насра" Руди Гарсия прокомментировал приезд Роналду в Саудовскую Аравию.
"Это немного похоже на появление Пеле в США. Особенно это важно для развития футбола, спорта и культуры в Саудовской Аравии. Это свидетельствует о том, что страна может многое сделать в спортивном и культурном развитии. Удивительно, насколько подписание Роналду привлекло внимание к нашему клубу. Теперь все знают, где играет "Аль-Наср".
Это замечательно. Отлично для нас, для "Аль-Насра". Прекрасно подходит для Саудовской Аравии. Криштиану Роналду больше, чем игрок. Он один из лучших игроков в мире. Самыми великими чемпионами легче всего руководить. Криштиану нашел общий язык с командой. Мы видели, как он шутил и смеялся вместе со своими новыми одноклубниками. Он был с нами в последней игре, даже не имея возможности играть", - отметил Гарсия.
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