"Это похоже на появление Пеле в США". Тренер Аль-Насра - о переходе Роналду

Главный тренер "Аль-Насра" Руди Гарсия прокомментировал приезд Роналду в Саудовскую Аравию.

"Это немного похоже на появление Пеле в США. Особенно это важно для развития футбола, спорта и культуры в Саудовской Аравии. Это свидетельствует о том, что страна может многое сделать в спортивном и культурном развитии. Удивительно, насколько подписание Роналду привлекло внимание к нашему клубу. Теперь все знают, где играет "Аль-Наср".

Это замечательно. Отлично для нас, для "Аль-Насра". Прекрасно подходит для Саудовской Аравии. Криштиану Роналду больше, чем игрок. Он один из лучших игроков в мире. Самыми великими чемпионами легче всего руководить. Криштиану нашел общий язык с командой. Мы видели, как он шутил и смеялся вместе со своими новыми одноклубниками. Он был с нами в последней игре, даже не имея возможности играть", - отметил Гарсия.