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AD: Игрок московского Спартака платил 250 000 евро наркодилеру за пропажу кокаина весом в полтонны

Общие новости
(1 голосов)

Это было еще в "Аяксе"

AD: Игрок московского Спартака платил 250 000 евро наркодилеру за пропажу кокаина весом в полтонны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Прокуратура Нидерландов предъявила некоему Питу Вортелю обвинения в контрабанде крупных партий кокаина и участии в убийствах. Партия наркотиков весом в 400 килограммов была украдена в июле 2019 года. В этом деле фигурирует имя бывшего футболиста "Аякса" и сборной Нидерландов Квинси Промеса.

После того, как огромную партию наркотиков украли, Промес заплатил Вортелю 250 тысяч евро в качестве штрафа, ведь якобы был связан с ее транспортировкой, как пишет издание AD. Эта кража также могла стать причиной убийства бывшего футболиста Келвина Майнарда, экс-защитника "Волендама" и "Антверпена" застрелили в Амстердаме в 2019 году.

Адвокат Пита утверждает, что его клиент не причастен к этим преступлениям, не знает убитых и не имеет отношений с Промесом. При этом есть информация, что следователи нашли номер Промеса в телефоне Вортеля. Квинси должен предстать перед судом 3 марта, но пока неизвестно, приедет ли футболист из России, где он уже начал процедуру получения гражданства.

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В статье: Спартак (Москва) Квинси Промес
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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
12.01.2023 в 11:21
авжеш приїде вже прям летить щоб засудили ,можливо довічно
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