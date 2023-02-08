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Безумный удар на последних секундах. ВИДЕО гола с центра поля в чемпионате Шотландии

Общие новости
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Хартс эффектно закрепил преимущество над Данди

Безумный удар на последних секундах. ВИДЕО гола с центра поля в чемпионате Шотландии

фото - Getty Images

Новина українською

В минувшую субботу, 4 февраля, в чемпионате Шотландии встречались "Хартс" и "Данди Юнайтед". Все закончилось победой хозяев 3:1. На первый взгляд – ничем не примечательный матч.

Но если посмотреть видео обзор, окажется, что в этой игре был забит настоящий шедевр. Уже на последних секундах, когда "Данди" устроил навалу на ворота "Хартса", хозяева отбились, форвард Ствен Хамфрис мяч отобрал, протянул к центральному кругу и нанес удар еще со своей половины поля. Мяч перелетел кипера и оказался в сетке.

Уже потом Хамфрис подписал видео гола, которое выложил в Твиттере: "Если не будешь бить, то не забьешь".

В комментарии СМИ он заявил, что не знал, куда бежать праздновать, поскольку никогда не забивал гол с центра поля: "Обычно ты это делаешь вблизи углового флажка, проезжаешь по газону на коленьях или что-то вроде такого. Но я действительно немного грезил и потому праздновал без каких-то особых вещей".

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